Koss stiller som visepresident uansett hvem som blir NIF-president

Johann Olav Koss (50) støtter Sven Mollekleiv (64) som ny idrettspresident – men stiller som visepresident også om Berit Kjøll (63) eller Tom Tvedt (51) skulle bli valgt.

Det opplyser Koss i en melding til VG.

Skøytelegenden fra 1994-OL er innstilt som 2. visepresident i valgkomiteens forslag, som går ut på at Mollekleiv etterfølger Tom Tvedt som idrettspresident de neste fire årene.

Men hans ja gjelder også om en annen person skulle bli valgt:

– Jeg stiller opp for norsk idrett. Jeg støtter Sven, men hvis jeg blir valgt, jobber jeg med resten av styret som blir valgt, fastslår Koss, som er i ferd med å flytte tilbake til Norge etter flere tiår bosatt i utlandet.

Han legger til at han støtter valgkomiteens arbeid med utvelgelsen og sammensetningen av styret og «vet at de har jobbet veldig godt med denne prosessen for å få det best sammensatte styret».

Meningen er at Koss blir «utenriksminister» i det nye idrettsstyret.

– Det handler om å finne frem til hva vi skal stå for internasjonalt, og at vi kan påvirke den internasjonale idrettsbevegelsen med det norsk idrett ønsker å stå for, er programerklæringen fra Johann Olav Koss.

KANDIDATER: Fra v.: Tom Tvedt, Berit Kjøll og Sven Mollekleiv. Foto: Bjørn S. Delebekk

Anne Irene Myhr, som er leder i valgkomiteen, sier at deres forslag er «en pakke».

– Vi har satt sammen et styre som er bygd opp under den presidentkandidaten som vi mener er best og mest samlende for norsk idrett, sier Myhr til VG.

– Så blir det idrettstingets ansvar å få resten av styret på plass om en annen blir valgt som idrettspresident. Da må de finne et styre som matcher presidenten best mulig.

Hun opplyser at presidenten og de to visepresidentene blir stemt fram hver for seg. Deretter blir de øvrige styremedlemmene stemt over som én blokk.

– Vi ser på valgkomiteens innstilling til idrettsstyre som ei pakke. Vi ser på det som en enhet. Hvis toppkandidaten blir endret, så må du også ha alternativer ellers. Dette handler om komplementære ferdigheter, sier Kåre Sæter, leder i Møre og Romsdal idrettskrets, til VG.

Berit Kjøll sier til VG at hun foreløpig jobber med sitt eget kandidatur.

– Mye vil skje under tingdagene på Lillehammer, tenker jeg, sier Kjøll når VG spør om hun har noen planer om å presentere sitt eget «lag».

Berit Kjøll forteller at hun driver en åpen valgkamp der hun blant annet har ringt rundt til samtlige 54 presidenter i særforbundene og også lederne i idrettskretsene.

– Jeg føler at jeg har en god plattform og drar med åpent sinn til Lillehammer, sier Berit Kjøll.

– Er du optimist?

– Ja, jeg føler det blåser en positivt vind, sier Kjøll.

Ifølge en opptelling som VG foretok tidligere i uken, ligger hun et godt stykke bak Sven Mollekleiv. Den sittende idrettspresidenten, Tom Tvedt, fikk onsdag støtte fra Norges Svømmeforbund, og opplyste senere onsdag til VG at han stiller som kandidat til gjenvalg på idrettstinget.

– Jeg har brukt mye tid på ting jeg ikke var forberedt på. Det har vært krevende for idretten og organisasjonen. Det har vi ryddet opp i. Jeg vil gå videre med å fullføre moderniseringen og digitaliseringen vi har startet, sa Tvedt til VG.

Norges Håndballforbund er blant dem som vil gi sin støtte til Berit Kjøll. Håndballpresident Kåre Geir Lio sier – som Kjøll – at «vi er mest opptatt av å få på plass en dyktig leder».

– Men vi ser at valgkomiteen er i ferd med å bli utfordret også på andre plasser, sier Lio – og peker konkret på at studentidrettsforbundet har fremmet Emilie Zakariassen Hansens kandidatur til plassen som styremedlemmet under 26 år.

– Er du selv aktuell som visepresident?

– Det kan jeg ikke forestille meg. Jeg har ingen ambisjoner om det, svarer håndballpresident Kåre Geir Lio.

Valgkomiteens har foreslått Elisabeth Faret (51) fra Stavanger som ny 1. visepresident. En kilde sier til VG at hun neppe er «spiselig» dersom Tom Tvedt skulle bli gjenvalgt, etter som de to øverste i norsk idrett da ville være fra samme område.

Det foreligger et konkret forslag til Idrettstinget om å endre lovene slik at styremedlemmene ikke lenger skal velges i «blokk». Det er blant annet et resultat av det som skjedde på siste idrettsting da fotballforbundets Yngve Hallén ikke nådde opp.

Publisert: 23.05.19 kl. 17:24