GLAD: Johanne Killi sikret X Games-bronse lørdag. Foto: Geir Olsen

Big Air-bronse til poengforvirret Killi: – Føles som et gull

HAFJELL/OSLO (VG) Johanne Killi (22) gikk glipp av X Games Aspen i januar etter å ha falt på en av de siste treningene. I Hafjell fikk Dombås-jenta revansje, men det nye poengsystemet forstår hun seg helt ikke på.

Johanne Killi flekket til med en switch double cork 1080 japan grab allerede i runde nummer én, fulgte opp med en switch 720 japan grab i den andre runden, før hun falt i forsøk nummer tre. I sitt fjerde hopp slo hun til med en stor cork 900 tail grab, og i det femte og siste forsøket traff hun nesten perfekt med en switch 1080 japan grab.

– Dette er klasse! utbrøt NRK-kommentator Jonas Greve, og mente det måtte holde til medalje.

Det gjorde det også.

Killi kunne juble for bronse i X Games Norway 2020, hennes syvende X Games-medalje totalt.

Fra før av hadde hun to bronser, tre sølv og ett gull. Gullet kom i Hafjell i 2017.

– Jeg er godt fornøyd med 3. plass. Det føles som et gull i dag, for jeg hadde ikke helt troen på at det skulle gå min vei, sier Killi til VG og norsk presse etter bronsen.

I tillegg til den får Killi med seg premiepenger til omtrent 70.000 kroner.

Det nye poengsystemet er imidlertid ikke like lett å skjønne seg på. Nå er det helhetsinntrykket over alle hoppene på en gitt tid, 25 minutter, som teller, ikke de to beste hoppene, slik det fortsatt er i verdenscupen.

– Det er ikke lett å skjønne seg på, men det er som regel rett det som står på slutten. Det er litt vanskelig å vite hva man skal gjøre, men man må bare gjøre sitt beste, sier Killi til VG.

Landslagssjef Christoffer Schach er enda mer i villrede. Han savner det gamle systemet.

– Her endrer rangeringene seg uten noen form for begrunnelse, så for oss som ser på og tilskuerne, blir det vanskelig å følge med. Jeg sliter med å følge med på alt, og da vil jeg tro at tilskuerne sliter enda mer, sier Schach til VG, og fortsetter:

– Jeg synes det er synd, for det er en viktig del av idretten å vise frem. Det er synd at det er vanskelig å forstå rangeringen.

Konkurransen ble vunnet av Megan Oldham (ca. 185.000 kroner i premiepenger). Maggie Voisin tok sølv (ca. 93.000 kroner).

– Jeg har slitt så mye her, krasjet så mange ganger, så å få til det hoppet (double cork 1260), betyr så mye for meg, sier vinneren i et NRK-sendt intervju.

Klokken 18.30 er det Birk Ruud sin tur til å prøve seg i samme disiplin som Killi. I X Games Aspen ble han slått av svenske Henrik Harlaut.

– Jeg kan jo håpe at det går så bra at det blir en revansj. Det ville vært veldig kult. Dette bli uansett en gyllen mulighet til å vise hva jeg kan, og ha det gøy.

I Aspen ble det sølv etter en enestående 1800-rotasjon (fem rotasjoner), og han vil ikke utelukke at han kan gjenta den.

– Jeg vil si at ingenting er umulig. Alt er mulig, men jeg kan ikke love noe. Jeg er keen på å gjøre en 1800. Jeg er ingen sølv- eller bronsejeger. Jeg liker best gull, sier Ruud, som selv anslår at han har større sjanse til å vinne Big Air-finalen lørdag enn slopestyle søndag.

Før Ruud kjører finalen lørdag 18.30, er det duket for snowboard-guttas Big Air-finale. Den, med Mons Røiseland, Ståle Sandbech og Fridtjof Tischendorf, begynner 17.30. Alle konkurransene kan du for øvrig se på NRK.

Publisert: 07.03.20 kl. 17:07 Oppdatert: 07.03.20 kl. 17:51

