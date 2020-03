FRYKTER CORONA: Begge foreldrene til skøyteløper Hege Bøkko har fått påvist smitte av coronaviruset. Etterpå har både hun selv og samboeren Håvard Lorentzen vært syke. Foto: TV 2

Familien Bøkko hardt rammet av coronaviruset: – Veldig ubehagelig

Både moren og faren til skøyteløperen Hege Bøkko har fått påvist coronasmitte. Sannsynligvis er både hun selv og samboeren også smittet.

Skøyteløper og «Farmen kjendis»-deltager Hege Bøkko (28) deltok i månedsskiftet februar-mars i VM på skøyter i Vikingskipet på Hamar. Det gjorde også broren Håvard Bøkko (33), og på tribunen sto mamma Reidun (62) og pappa Eirik (65) og heiet på sin datter og sønn.

Senere har det kommet frem at mesterskapet i Vikingskipet, som trakk til seg tilskuere fra flere nasjoner, med all sannsynlighet er kilde til flere smittetilfeller.

I risikosonen

– Pappa dro rett til en konferanse i Trondheim etterpå. Han begynte å kjenne det tirsdag 3. mars og bestemte seg for ikke å stille opp mer på konferansen, sier Hege Bøkko til VG.

Etter hvert fikk også mamma Reidun symptomer på sykdom og på torsdagen bestemte Eirik, som er i risikosonen både i form av alder, samt at han er nyretransplantert, seg for å ringe legekontoret. Han var blitt mer bevisst over at coronaviruset ble mer og mer utbredt i Norge.

Hos legen skal han ha fått beskjed om at det sannsynligvis ikke var snakk om Covid-19. Han ble derfor ikke testet.

– Ble litt redd

– Mamma var også dårlig, så de var hjemme fra jobb et par dager. På mandag følte begge seg bedre, så de dro på jobb. Mamma har høy terskel i forhold til sykdom, men jobber på skole, og ringte derfor legen for å spørre om hun skulle teste seg. Hun fikk også nei, forteller skøyteløperen.

Etter mye fram og tilbake fikk moren testet seg for viruset. Den viste seg å være positiv. Det samme gjaldt mannen Eirik noen dager senere.

– Jeg ble litt redd. Når man får det påvist vet man jo ikke hvor mange man har smittet. Og jeg visste at jeg sannsynligvis også var smittet – samtidig som jeg også hadde vært i kontakt med mange folk, sier Hege Bøkko.

Det tok over én uke fra moren fikk de første symptomene til hun fikk påvist smitte. I løpet av den tiden kjente datteren at hun brygget på noe.

– Da var det bare å isolere seg hjemme, sier 28-åringen, som er bosatt i Bergen sammen med skøyteløper-samboeren Håvard Lorentzen (26).

– Tenker mest på andre

VG har også vært i kontakt med skøyteløperens pappa, Eirik Bøkko, som naturlig nok ikke synes det er noe hyggelig å være i risikosonen og samtidig bli smittet av det fryktede viruset.

SYK: Hege Bøkkos pappa, Eirik Bøkko, gikk i flere dager med influensasymptomer uten å få sjekket seg. Da han først fikk sjekket, viste det seg at han er coronasyk. Foto: Privat

– Det jeg tenker aller mest på er alle de andre jeg kan ha smittet, for jeg føler meg ikke så dårlig at jeg er redd for meg selv. Men det er ikke behagelig å være en av de første i landet som har fått corona og med det være en «smittefare», med tanke på at jeg ikke ble isolert tidlig. Det er veldig ubehagelig, sier han.

– Vi kunne selvsagt tatt enda flere forholdsregler enn hva som er anbefalt, men føler man seg frisk nok, går man liksom på jobb.

Til VG understreker han at han ikke klandrer lege eller helsevesen for at hverken han eller Reidun fikk testet seg tidligere.

– De hadde på den tiden sikkert forordninger om at det ikke var nødvendig, mener han.

– Hvordan har du opplevd sykdomsforløpet?

– For min del har det gått mest i feber, ubehag og hoste. Typisk influensalignende sak. Etter hvert følte jeg meg bedre, men så ble jeg litt dårligere igjen. I den andre fasen var det mest slapphet og ubehag. Hadde jeg anstrengt meg nå, så ville jeg begynt å hoste med én gang, forteller han.

– Høyst sannsynlig smittet

Den uka foreldrene begynte å bli syke var Hege Bøkko hjemme hos dem på hjemplassen Hovet i Hol kommune.

Etter at foreldrene fikk påvist smitten, tok hun raskt kontakt med en lege i Olympiatoppen, men det var på et tidspunkt da det var innført restriksjoner mot at friske personer med milde symptomer skal testes.

SNAKKER UT: Den profilerte skøyteløperen Hege Bøkko mener selv at hun sannsynligvis er corona-smittet. Det er beskjeden hun har fått fra sin laglege også. Foto: Geir Olsen/NTB scanpix

Dermed vet hun fortsatt ikke med hundre prosent sannsynlighet om hun er smittet eller ei.

– Men jeg har snakket med laglegen, som sier at jeg høyst sannsynlig er smittet.

Kan ha smittet kjæresten

De siste dagene har kjæresten Håvard Lorentzen også ligget rett ut med feber og hodepine.

– Det er garantert jeg som har smittet ham. Selv har jeg bare hatt milde symptomer, jeg har vært rar i kroppen uten at det har slått skikkelig ut. For noen dager siden gikk jeg litt oppi skogen ved huset vårt der det aldri er folk, men med én gang jeg fikk litt puls begynte jeg å hoste. Nå føler jeg meg mye bedre.

Kjæresten har det imidlertid vært verre med, erkjenner hun.

– Han har slitt med lungene, vært slapp og har hatt feber. Og veldig vondt i hodet. Det startet med lungene, så kom feberen. I går, tirsdag, var nok den verste dagen. Han våknet opp med ganske høy feber og måtte sove halvannen time midt på dagen.

– Kan ikke klandre seg selv

Landslagsløperen bedyrer at hun aldri har vært redd for sin egen eller kjærestens del. Men hun innrømmer at hun har vært bekymret for moren og faren.

– De er over 60 år, og pappa er nyretransplantert mens mamma bare har én nyre. Mamma bekymret meg mest, siden hun har vært den sykeste av oss. Man vet jo ikke om de plutselig ikke får puste.

SNIPP, SNAPP, SNUTE: Hege Bøkko røk søndag ut av «Farmen kjendis» etter å ha tapt tvekampen mot Mia Gundersen. Programmet ble spilt inn i fjor sommer. Foto: Alex Iversen, TV 2

Både Eirik, Reidun, Hege og Håvard har den siste tiden vært, og er fortsatt, i full isolasjon hjemme.

– Man kan liksom ikke klandre seg selv for at man har vært rundt folk. Mamma og pappa dro til legen, som konkluderte med at det ikke kunne være corona. Og da hører man jo på det.

Får slengbemerkninger

Etter at det ble kjent i den lille bygda at foreldrene Bøkko er corona-infisert, har de opplevd slengbemerkninger fra personer som mener at de burde vært mer forsiktige.

– Alle kjenner alle i bygda, og noen tenker ikke helt klart. Det var én som sendte en melding på Facebook-veggen til mamma og pappa. «Takk for at dere ikke brydde dere om corona. Det setter vi pris på». Med en kysseemoji bak. Det gjorde meg ganske irritert og sur, så jeg følte jeg måtte svare.

For:

– Man blir lei seg på deres vegne. Og da klarer jeg ikke holde helt kjeft, forklarer 28-åringen, som er klar på at foreldrene ikke kunne gjort så mye annerledes med tanke på at de ikke ante at de var syke av viruset.

– Det beviser bare hvor uvitende folk er. Det er forventet å oppleve noen tullinger, og sånn blir det ofte på bygda når man er blitt en litt offentlig person. Men det er bra at de aller fleste har forståelse, forteller Bøkko, som regner med å være helt isolert i en drøy uke til.

Nå har Hege Bøkko, som har bachelor i Folkehelse, sendt avgårde en søknad til Helse Bergen om å få bistå om de trenger hjelp i ukene som kommer.

Publisert: 18.03.20 kl. 22:18

