LEGENDER: Magnus Carlsen mener Garry Kasparov er tidenes beste sjakkspiller. Her er de sammen i 2014. Foto: Pontus Höök / poho

Magnus Carlsen mener han IKKE er tidenes beste

Lørdag er det klart for årets første store sjakkturnering, og Magnus Carlsen (29) mener han fortsatt har et stykke igjen til å sammenligne seg med Garry Kasparov.

Han trer inn i 2020 som verdensmester i både langsjakk, hurtigsjakk og lynsjakk og har snart vært verdensener gjennom ti strake år – men i et intervju med Guardian insisterer han likevel på at Kasparov bør betraktes som sjakkens historiske ener.

– Kasparov hadde 20 år uavbrutt som verdensener. Og jeg vil si at det var veldig få av disse årene at det var noen tvil om at han var den beste spilleren. Han må anses som den beste i historien.

Russiske Kasparov dominerte sjakksporten på 1980- og 1990-tallet.

– Men jeg føler at tiden er på min side. Jeg er ikke 30 år ennå. Hvis jeg skulle regnes som den beste i historien som 30-åring, måtte jeg ha dominert siden jeg var 10 år gammel.

– For er det like tilfredsstillende å gjenta suksesser som å oppnå det første gang. Og jeg er fremdeles sulten, sier han til Guardian, som også er opptatt av hvordan Carlsen har blitt en av verdens beste i Fantasy-versjonen av Premier League.

Avisen trekker også frem at Carlsen har funnet lykken utenfor sjakkbrettet med 24 år gamle Elisabet Lorentzen Djønne. De viser til en Instagram-melding til nyttår med teksten «Det har vært et stort år, både på og utenfor brettet».

Nå er det altså tid for Tata Steel-turneringen i Wijk aan Zee, den tradisjonelle storturneringen i januar hvert år. Carlsen skal spille i den nederlandske badebyen for 16. gang. Han debuterte der så tidlig som i 2004, rett etter at han hadde fylt 13 år. Nordmannen har vunnet eliteklassen i turneringen hele syv ganger – flere enn noen andre i historien.

Carlsen vant hele ti turneringer i 2019 – og avsluttet med å ta VM-gull både i hurtig- og lynsjakk i romjulen.

Han har nå spilt 107 partier på rad med langsjakk uten å tape. Selv regner han «bare» 105, fordi to av partiene kom for klubben hans Offerspill, som har startet i det norske seriesystemet.

Spørsmålet er om han klarer å slå Sergei Tiviakovs rekord med 110 partier på rad uten tap i løpet av Wijk aan Zee-turneringen.

Blant motstanderne der er verdenstoer Fabiano Caruana, hjemmehåpet Anish Giri og ikke minst Wesley So, som slo Carlsen i finalen i Fischer-sjakk-VM på Høvikodden.

Publisert: 10.01.20 kl. 08:53

