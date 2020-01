CHAMPION: Den svenske landschampionen, Ulf Ohlsson, tror på ny seier med Volare Gar. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

Ukens kuskekommentarer: – Har fine forutsetninger

Her kan du lese kuskekommentarer på alle V75-hestene på Jägersro lørdag.

Anders Olsbu

Nå nettopp

VINN PÅ TRAV (VG+):

Christer (54): Slik lever jeg av trav, og vinner millioner

Dagens banker

Volare Gar (V75-2) jakter sin fjerde strake og skal ha en god mulighet igjen, fra et perfekt spor.

Dagens luring

Maggie Cash (V75-1) har hatt en del utur. Feilfritt og om det klaffer fra et sjanseartet spor, kan hun slå til.

Vår ekspert setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Her er Olsbus V75-tips til Jägersro:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 400 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2160 kroner

LES V75-TIPSENE HER:

JEPPE JUEL: – Vi tapte mye på at jeg valgte feil fil 900 meter igjen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–1

2140 m (auto) – Start kl. 16.20

1 Linda's Girl/Oskar Kylin Blom

Lena Norin: - Vant med krefter i behold på Bollnäs sist. Sporet er interessant, men kan bli en felle. Jeg tror hun blir overflydd. Hun er ikke av de letteste å kjøre og svinger i prestasjonene. Men skulle alt klaffe på en god dag, skal hun sees med muligheter.

2 Donatella Center/Örjan Kihlström

Juhani Partanen: - Spurtet anstendig som treer i Örebro sist. Har fått det litt roligere i trening etterpå. Formen skal være bra. Har endelig fått et bra spor, så det ser litt spennende ut. At det er et rent hoppeløp er også en fordel. Regnes som en outsider.

3 Emmylou/Emilia Leo

David Persson: - Avsluttet bra til en god premie på Solvalla sist. Har fått et bra spor og skal duge i disse omgivelsene. Er veldig rask fra start. Kan vi få tet, kan det fort bli spennende.

4 Cheeky Schack/Kenneth Nielsen

Agneta Gotthardzon: - Gjorde et bra løp sist etter galopp, som ikke står i programmet. Tapte 70-80 meter på den. Håper hun kommer seg fint av gårde og at hun kan få med seg fine penger hjem. Vurderer amerikanervogn.

5 Dusty Shadow/Jeppe Juel

Jeppe Juel: - Gikk et bra løp sist, men vi tapte mye på at jeg valgte feil fil 900 meter igjen. Ble dratt bakover av en sliten konkurrent, men hun avsluttet bra. Hun har fin form og har et bra spor. Regnes som trippelaktuell og som en av dem som kan vinne.

6 Liza With a Z./Olof Thorson

Olof Thorson: - Gikk et helt ok løp sist og kjennes fin ut i trening. Kommer ut i, det jeg synes er, et åpent løp, der posisjonene vil avgjøre mye. Hun skal regnes som en av flere som gjør opp om seieren.

7 Maggie Cash/Thomas Uhrberg

Jerry Riordan: - Ville ikke være med i volten sist. Glem det løpet. Var sterk toer på Åby gangen før. Dette er ei hoppe jeg tror på i et slikt løp. Skal regnes med vinnermuligheter tross spor langt ute bak bilvingen.

8 Stella Newmen/Flemming Jensen

Flemming Jensen: - Er ei hoppe som dessverre har fått et krevende spor ytterst bak bilvingen. Herfra må vi ha mye klaff på veien for å komme inn i matchen. Jeg ligger derfor lavt på forhånd og håper på en fin premie.

9 Seven Karats/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Gjør sitt første løp for oss etter pause. Hun kjennes fin ut. Jeg synes det virker interessant. Plan A er et forsiktig løpsopplegg. Selv om jeg har positive vibber, vet jeg ikke helt hvor jeg har henne. Er en outsider.

10 Una Blessed/Wilhelm Paal

Wilhelm Paal: - Mangler litt på toppformen, men gjorde likevel at bra løp på Mantorp sist. Lettes i balansen nå, men vi står helt feil til. Fornøyd om vi er fjerde-femte.

PETER UNTERSTEINER: – Vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–2

1640 m (auto) – Start kl. 16.42

1 Total Recall/Peter Ingves

Karin Hall: - Gjorde en bra innsats som treer sist og trener fint hjemme. Distansen er en fordel, og han er rask fra start. Så får vi se om det blir tet eller ikke. Er god nok til å ende på trippelen om det løser seg.

2 Volare Gar/Ulf Ohlsson

Ulf Ohlsson: - Er en fin hest som vunnet tre strake og vært riktig så bra. Har fine forutsetninger. Er formen som den har vært, er han god nok til å kjempe om seieren igjen.

3 O.M.Escobar/Thomas Uhrberg

Thomas Uhrberg: - Åpnet i tøft tempo sist, men fikk ikke maks uttelling til slutt. Åpningen kostet for mye, men han gikk et bra løp. Har perfekte forutsetninger med spor og distanse. Jeg tror på en bra innsats.

4 Staro Junique/Henriette Larsen

Henrik Södervall: - Har formen på plass og har fått et bra spor. Gikk med sko på alle fire sist, noe som ikke fungerte maksimalt. Det gjør at jeg er litt skeptisk. Men han trener fint. Derfor gjør vi et forsøk.

5 Betting Rebel/Oskar Kylin Blom

Micael Broberg: - Ble det feil for sist da han måtte gå med brodder. Hadde alt fungert som det skulle, kunne han kjempet om seieren. Nå slipper vi brodder. Dermed mener jeg han er god nok til å kjempe om seieren. Tette starter er en fordel.

6 It's Time/Kevin Oscarsson

Maria Rosenberg: - Gikk et bra løp i Halmstad sist og nærmer seg toppformen nå. Har fått spor litt langt ute, men han kan åpne veldig bra. Kusken får bestemme når starten går. Vurderer amerikanervogn, så får vi se.

7 Enge Kevin/Örjan Kihlström

Håkan K. Persson: - Gikk et veldig bra løp i Mantorp sist. Var toer i mål, men ble disket for passgang. Det var surt. Har fått et dårlig spor, så vi håper på hardt tempo og posisjonsklaff. Klaffer alt, kan være med dem til slutt.

8 Hector Boko/Jaap van Rijn

Jaap van Rijn: - Har vunnet tre strake og holder toppform. Men dette sporet ødelegger det meste på en sprint. Herfra må vi ha masse tur på veien. Skal uansett regnes med trippelsjanse på det han har vist i det siste.

9 Racing Ribb/Adrian Kolgjini

Dante Kolgjini/stall Kolgjini: - Gikk et bra løp som firer på Mantorp sist. Har et fint spor med tanke på ryggløp i tøft tempo. Kommer lukene til slutt skal han regnes som en av dem som kan vinne. Strekes.

10 Mellby Guard/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Tok en sterk seier på Jägersro sist og har fin form i kroppen. Bakspor trekker ned, men vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Alt virker bra i trening.

11 Mamba/Bernardo Grasso

Bernardo Grasso: - Har ikke noen enkel utgangsposisjon, men var bra som toer på Jägersro sist og er i fin form. Må kjøre litt på sjanse herfra, så får vi se hva som skjer til slutt.

12 Vagabond Bi/Fredrik Claesson

David Persson: - Imponerte til seier på Solvalla i romjula og er en av de beste hestene i feltet. Men det blir tøft bakfra på en sprint på denne banen. Uansett ikke uten muligheter om det bare klaffer.

V75–3

1640 m (auto) – Start kl. 17.05

1 West Wing/Oskar Kylin Blom

Micael Broberg: - Har et spennende spor bak bilen. Kan han komme seg til tet, får kusken sitte der. Det er ikke det tøffeste gulldivisjonsløpet jeg har sett, så vi er ikke uten muligheter. Klarer han å holde Art On Line ute på startsiden, kan det bli spennende.

2 Art on Line/Conrad Lugauer

Mikko Aho: - Har jeg ikke tro på denne gangen. Fant ikke noe annet løp som passet. Åpnet bra sist, men da meldte melkesyren seg til slutt. Vinner ikke et slikt løp. Jeg håper på en premie.

3 Lover Face/Christoffer Eriksson

Anders Svanstedt: - Virket pigg og fin til en god premie i Halmstad sist. Sprint er ikke optimalt, men kusken får kjøre til alt han kan fra start. Er uansett fornøyd med premie.

4 Zabul Fi/Adrian Kolgjini

Jerry Riordan: - Er en skikkelig fin hest som jeg holder høyt. Har fått et bra spor, og jeg mener han absolutt er en av dem som skal regnes med vinnersjanse. Vi kommer til å bytte hodelag. Kjører ikke med helstengt, som vi gjorde sist.

5 Explosive de Vie/Kevin Oscarsson

Jim Oscarsson: - Virker å være litt på gang. Er riktignok ikke toppet mot dette løpet, men det er ikke akkurat den tøffeste gulldivisjonen å komme ut i. Jeg tror han vil bite bra fra seg, så får vi se hvor langt det kan rekke.

6 Shogun D.K./Örjan Kihlström

Mikael Pilenberg: - Kjennes ut som en 3-åring hjemme og er pigg og glad. Har dårlig med løp å velge i, så vi starter her. Gjør alltid fine løp første gang ut etter pause, men sporet er sjanseartet og motstanden tøff. Har uansett en bra følelse på forhånd.

7 Star Advisor Joli/André Eklundh

Sofia Aronsson: - Trener fint som før, og kusken får kjøre til direkte, tross spor langt ute. Kan komme seg til tet med maks flyt og gjør alltid bra løp. Så får vi se.

8 Disco Volante/Ulf Ohlsson

Stefan Melander: - Trener fint hjemme og har bra form for dagen. Sporet er veldig krevende, men han er god nok om det først løser seg. Han kan åpne veldig raskt, om kusken trykker til. Jeg synes han skal strekes.

9 Kung Edward/Henriette Larsen

Marina Ekholm/stall Dyrberg: - Kommer ut etter noen ukers pause og har fått det litt roligere i trening. Ser fint ut nå og kommer ut for at skaffe seg noen poeng. Møter ikke den «blodigste» gulldivisjonen. Synd med sporet, for han er rask fra strart. Men han kan også gå fine løp bakfra.

10 Jairo/Bernardo Grasso

Bernardo Grasso: - Står vanskelig til i bakspor. Mye ble feil sist, med en førsterunde i roligste laget. Men han spurtet fort til fjerde. Formen er derfor fin, men fra en slik utgangsposisjon, må han ha mye flyt. Håper han kan være tredje-fjerde.

11 Emmett Brown/Erik Adielsson

Ales Pavsic/stall Johan Untersteiner: - Har hatt et fint år under sal, men er også bra foran sulky. Det blir et ryggløp bakfra. Vanskelig å vinne herfra.

12 Poet Broline/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Fungerte i travet sist. Det var vi fornøyde med etter mye galopper i det siste. Men fra denne utgangsposisjonen er det premie som gjelder.

V75–4

2140 m (volte) – Start kl. 17.28

1 Elle Titation/Jörgen Sjunnesson

Ales Pavsic: - Var vi fornøyde med til en bra premie i Halmstad sist. Alt ser bra ut i trening, og hun er den beste hesten på strek. Kan også åpne greit. Det ser litt spennende ut.

2 Sephora/Ulf Ohlsson

Håkan Persson: - Gjorde et bra løp til seier i sitt første løp for oss. Viser fremgang i trening og kan ventes forbedret.

3 Bahama Breeze/Christoffer Eriksson

Jessica Hultman/stall Eklundh: - Er en fin hest som har slitt litt med musklene. Sporet er bra, men hun varierer i prestasjonene. Er en liten outsider, men er mer en hest for fremtiden.

4 Patos Rose/Kim Eriksson

Riccardo Bianchi: - Kjentes fin ut til galoppen kom sist. Møter tøff motstand. Hardt med tanke på seier.

5 Borups Tindra/Thomas Uhrberg

Thomas Uhrberg: - Tapte en del fra start fra samme spor som dette sist. Var heller ikke som best da, men kan ventes bedre nå. Hardt å vinne.

6 Valkyria Bob/Erik Adielsson

Sofia Aronson: - Er en urutinert hest som gjorde et bra løp som treer sist. Kommer ut i V75 for første gang. Er mest med for å herdes.

7 Dropluggage Racing/André Eklundh

Jessica Hultman: - Ble for hissig og galopperte sist. Gikk et bra løp etterpå. Håper og tror hun løser feilfritt fra springspor. Da kan det bli bra.

8 Ruth Halbak/Peter Zadel

Veronica Haglund: - Galopperte seg bort sist, første gang ut etter pause. Trenger nok dette løpet i kroppen. Men det finnes utvikling i henne, og utgangsposisjonen er spennende.

2160 m

9 Sobel Jasmine/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Gikk et helt greit løp første gang ut etter veldig lang pause sist. Herfra får vi smyge med og kjøre litt på sjanse. Møter Aura S.L. som jeg tror er overlegen i løpet. Kan kjempe om plassene bak den, om det klaffer.

10 Very Many Legs/Peter Ingves

Peter Untersteiner: - Holder fin form og er en nyttig hest. Kan hente seg en hyggelig premie.

11 Aura S.L./Adrian Kolgjini

Jerry Riordan: - Er en hest jeg elsker. Vant på ny banerekord sist og var også veldig bra nest sist. Jeg tror på en bra vinnersjanse igjen.

12 Dancin in the Rain/Örjan Kihlström

Håkan Persson: - Vant på direkten etter nesten ett års pause sist og har tatt det løpet på bra vis. Kan ventes ytterligere forbedret, men står litt verre til nå.

13 Notre Avenue/Henriette Larsen

Lova levin: - Trener fint og kan ventes bedre enn sist. Er uansett fornøyd med premie mot veldig tøff motstand.

14 Ivana Boko/Marc Elias

Marc Elias: - Var bra som toer sist og bør kunne klare sporet sitt i volten. Formen er fin. Vi får se hvor vi havner. Skal løpet garderes, bør hun vurderes.

15 Domestic Ås/Kevin Oscarsson

Dick Robertsson: - Trengte løpet sist etter pause, men møter en konkurrent som blir vanskelig å slå. Sporet er heller ikke det beste for henne. Må ha mye tur herfra.

PETER UNTERSTEINER: – Han er den tøffeste av mine tre i løpet. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–5

2140 m (auto) – Start kl. 17.50

1 Tournado Dream/Thomas Uhrberg

Leif Ljunggren: - Var vi fornøyde med på Mantorp sist, der han satt for lenge fast. Blir bedre og bedre start for start og kan åpne helt ok. Kan få en fin reise i rygg på Önas Nougat. Fornøyd om vi er tredje-fjerde.

2 Inertial/Ulf Ohlsson

Ola Karlsson: - Ble sjenert i første sving sist, men gikk et veldig bra løp til fjerde etterpå. Har trent normalt i etterkant og er den av mine to i best form. Har også det beste sporet, men det er mer en trippelmulighet enn en seierssjanse.

3 Infinitus/Bernardo Grasso

Bernardo Grasso: - Går bra løp hele tiden og har fått et bra spor. Er ikke av de raskeste fra start, men er blant de beste i løpet. Kommer han bare sånn noenlunde til, er han av dem som kan vinne. Min beste sjanse for dagen.

4 Panamera/Jörgen Sjunnesson

Ola Karlsson: - Trener fint etter litt pause men har ikke toppform i kroppen. Distansen er i korteste laget, men han er ikke helt borte om det bare klaffer litt. Uansett for tøft med tanke på seier.

5 Demolition Man F./Bengt A Nilsson

Bengt A. Nilsson: - Holder flott form og kunne kjempet om seieren om jeg hadde kjørt innvendig sist. Distansen er helt grei. Jeg har litt forhåpninger.

6 M.T.Mighty Winner/Henriette Larsen

Peter Untersteiner: - Går jevne, fine løp uten å vinne. Kan ta en fin premie med posisjonsklaff.

7 Önas Nougat/Per Nordström

Per Nordström: - Overrasket meg positivt sist da han vant på et bra vis, med bare ett løp i kroppen etter veldig lang pause. Hadde krefter igjen da. Han er rask fra start, og jeg tror han vinner et slikt løp fra alle posisjoner bortsett fra dødens.

8 Franklin Face/Erik Adielsson

Lars I Nilsson: - Fikk en steintøff reise sist, men fullførte tappert uten å få en eneste krone. Han kan åpne, men sporet gjør det vanskelig. Men skulle det løse seg for kusk og hest, er han god nok til å kjempe om seieren. En outsider fra denne utgangsposisjonen.

9 Harmon Boko/Örjan Kihlström

Mikael Pilenberg: - Har fått et spennende spor, og kusken kjenner ham godt fra før. Gikk over mål med full fart som toer sist. Jeg har respekt for motstanden, men skulle det klaffe maksimalt bakfra, kan han være med en bit foran.

10 Eldorado Mearas/Peter Ingves

Peter Untersteiner: - Har toppform, men må kjøres på sjanse bakfra. Det ser litt vanskelig ut.

11 Randemar R.D./Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Trener fint. Galoppen sist var et arbeidsuhell. Han er bra de dagene alt fungerer. Gjør han det lørdag, er han med langt fremme i et slikt felt. Han er den tøffeste av mine tre i løpet.

12 Velasquez Gar/Kevin Oscarsson

Jim Oscarsson: - Gjør alltid sitt beste i løpsbanen, men står veldig vanskelig til nå. Formen sitter, men det må klaffe maksimalt med fine rygger i det lengste. Skjer det, kan han kjempe høyt oppe.

ÖRJAN KIHLSTRÖM: – Møter flere gode med Peter Highness i spissen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V75–6

2640 m (volte) – Start kl. 18.20

1 Cojito/Kim Eriksson

Håkan Danielsson: - Har en fin utgangsposisjon og kan løse bra i volten. Formen er fin. Jeg håper kusken kjører til i håp om tet. Er uansett sikret en fin reise. Det ser spennende ut.

2 Sweetman/Christoffer Eriksson

Lars I. Nilsson: - Har gjort to kanonløp på rad som toer og har hevet seg etter å ha blitt kastrert. Sporet i volten er ikke optimalt, men jeg håper og tror det går. Jeg liker denne hesten og er litt optimist.

3 Peter Highness/Oskar Kylin Blom

Oskar Kylin Blom: - Var god til seier sist, kjennes fin i trening og jeg har med vilje ventet med å starte i V75. Han tåler ikke mye uro rundt seg i løpsbanen, men skulle det klaffe, er det en type med stor kapasitet. Er også rask fra start. Jeg har litt forhåpninger.

4 Banzai Merci/Rauno Pöllänen

Rauno Pöllänen: - Har fin form og står bra inne grunnlagsmessig. Vant med proppene i på Romme sist, og jeg mener han skal duge i V75. Sporet er trangt, men det er en stabil type, som jeg tror fikser det.

5 Sunday Sonata/Örjan Kihlström

Örjan Kihlström: - Har jeg ikke kjørt før, men jeg har sett henne i løp. Hun har vunnet to av sine siste fem og virker å være ei fin hoppe i bra form. Møter flere gode med Peter Highness i spissen. Kanskje vel hardt med tanke på seier. Kan kanskje være et trippelbud.

6 Gigantic Star/Kevin Oscarsson

Jim Oscarsson: - Sto feil til på sprint sist og ble til overs fra start. Springspor i volten er mye mer spennende. Jeg tror vi kan være tredje-fjerde med klaff.

7 Turbulence Face/Thomas Uhrberg

Stefan Axelsson: - Kan ikke utnytte springsporet i volten. Kan bli hengende herfra. Førsteprioritet er å komme fint av gårde. Så får vi håpe på litt tempo. Han har kapasitet som rekker en bit.

8 Durello/Bernardo Grasso

Bernardo Grasso: - Har gått fine løp og trener som normalt hjemme. Takler distansen fint og kan hente seg en fin premie. Det tror jeg er maks.

9 Carlos Ken/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Fungerte bra første gang ut etter veldig lang pause til en fin seier. Kan få en fin vinter om dette fortsetter. Er skikkelig fin når alt først fungerer. Jeg håper og tror han er med i seierskampen, om det bare løser seg litt. Han er den beste av mine to i løpet.

10 Sobel Photo/Ola Samuelsson

Catrin Fajersson: - Er en fin hest som har gått frem etter siste start. Han kan stresse seg opp i volten, så bakspor er helt ok. Posisjonen han får vil avgjøre mye. Maks klaff er det samme som at han er med langt fremme.

11 Shutupandscratchme/H. Larsen

Peter Untersteiner: - Har stigende form og trener fint. Vil gjør et bra løp igjen, men står vanskelig til.

12 First One In/Sören Boel

Tony Jonsson: - Vant på direkten etter lang pause sist og kjentes fin ut. Kan ventes forbedret med det løpet i kroppen, men sporet er sjanseartet. Herfra må vi ha tempo foran. Kanskje på trippelen med maks klaff.

KEVIN OSCARSSON: – Hun var ikke trøtt i mål, så vi gjør et nytt forsøk. Foto: MALIN ALBINSSON / TR BILD / TR Media

V75–7

2140 m (auto) – Start kl. 18.42

1 Pastor Power/Peter Untersteiner

Peter Untersteiner: - Galopperte unødvendig sist, men gikk et bra løp etterpå. Har et bra spor, så vi kjører det vi kan fra start. Så får vi se hvor langt det rekker. Jeg kjører gjerne i tet om vi kommer dit.

2 Harran Boko/Conrad Lugauer

Marc Elias/stall Lugauer: - Galopperte og ble disket på Solvalla sist. Han trives ikke på den banen. Spor to bak bilen på Jägersro passer veldig fint, da han kan løse raskt fra start. Bør være med striden om det klaffer.

3 Niky Flax/Örjan Kihlström

Ales Pavsic: - Kjentes fin ut på Solvalla sist, men ble sittende fast til slutt. Kan åpne bra fra start. Han er vår beste sjanse i løpet.

4 Global Takeover/Adrian Kolgjini

Lars I. Nilsson: - Har en bra utgangsposisjon og trives best når han får være med foran på direkten. Han er kvikk i beina fra start og bet godt fra seg som toer sist. Kusken tar taktikken, men han trives best i tet, så det blir vel å kjøre til.

5 Staro Leonardo/Bernardo Grasso

Bernardo Grasso: - Er i toppform, noe han har vist med å vinne tre av sine fem siste løp. Nå er det mange som kan åpne fort bak bilen, så jeg får se hvordan det ser ut i det bilen slipper. Klaffer det vår vei har vi en fin sjanse, i hvert fall med tanke på en trippelplass.

6 Roofie/Christoffer Eriksson

Ales Pavsic: - Var ikke som best på Bjerke for to måneder siden og fikk pause og behandling. Har fått noen tøffe treningsøkter i det siste, noe som har gjort ham godt. Han er ikke av de raskeste fra start, men kan spurte fort siste biten.

7 Toddler/Marc Elias

Marc Elias: - Gjorde et bra løp til en god premie i tøft lag sist, men nå står vi vanskelig til spormessig. Mye avhenger av hvordan vi kommer oss inn i løpet. Jeg ligger derfor litt lavt.

8 Wild Love/Kevin Oscarsson

Kevin Oscarsson: - Var ikke som best sist, noe som mest skyldes lang reise og at vi kom til banen i seneste laget. Men hun var ikke trøtt i mål, så vi gjør et nytt forsøk. Det blir uansett tøft fra dette sporet i sølvdivisjonen.

9 Ferrari Kievitshof/J. Sjunnesson

Ales Pavsic: - Har vist fin fremgang etter at han ble kastrert. Håper han kan få en fin posisjon, ikke altfor langt bak i feltet. Vi er fornøyde med en bra premie.

10 Martin de Bos/Peter Ingves

Peter Ingves: - Har toppform og skal absolutt regnes med seierssjanse. Møter tøffe konkurrenter i sølvdivisjonen, og vi må ikke bli sittende for langt bak i køen. Kommer vi riktig til kan han avslutte veldig fort. Jeg er optimist.

11 Dizzy River/Erik Adielsson

Ales Pavsic: - Har ikke hatt marginene med seg de siste gangene. Sist galopperte han 300 meter igjen i Halmstad. Kjentes fin ut før galoppen kom. Sporet er dårlig, men han kan spurte friskt, om han får en fin reise.

12 Elite B.R./Flemming Jensen

Marthe Wessel/stall Westergaard: - Var god til seier første gang ut etter pause. Men her har han tapt sportrekningen mot tøff motstand. Vi ligger derfor lavt med tanke på noe mer enn en premie.

Publisert: 03.01.20 kl. 10:53

Mer om

Flere artikler