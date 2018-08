GULLTRIO: Gaute Hallan Steiwer (th) løp først etappe, Eskil Kinneberg (tv) løp andre etappe og Magne Dæhli hadde ankeretappen i VM torsdag. Foto: Ivar Haugen, Norges Orienteringsforbund

Tre dager - to VM-gull for Eskil Kinneberg

Publisert: 09.08.18 17:29 Oppdatert: 09.08.18 20:54

Eskil Kinneberg (26) har i løpet av tre dager notert to VM-gull i orientering. Torsdag vant han stafetten sammen med Gaute Hallan Steiwer og Magne Dæhli. Og han har mulighet til enda et gull på langdistanse.

De vant med fire sekunders forsprang til Sveits og med Frankrike på bronse - ti sekunder bak Norge.

– Dette var litt mer enn jeg hadde forventet da jeg dro hit, sier Eskil Kinneberg på telefonen fra Latvia.

– To VM-gull holder?

– Det er bra, ja! Dette er tredje gang på rad Norge vinner. Det er moro at vi innfrir som favoritter.

Kinneberg svarer slik når VG spør om hvorfor det går så bra i o-VM i Latvia:

– Hele laget har forberedt oss godt. Vi har fått en perfekt oppladning.

Tirsdag tok han gullet på mellomdistanse foran sveitseren Daniel Hubmann. Neste oppgave er langdistanse-VM. Også der har han sjanser til å vinne.

– Jeg har ikke bodd her i Latvia, men har vært her mye det siste året, forteller Kinneberg - vel vitende om at neste års VM går i Norge, nærmere bestemt i Østfold. Da får nordmennene også fordel av hjemmeterreng.

Det var Gaute Hallan Steiwer som løp første etappe torsdag. Han vekslet som nummer to, 18 sekunder bak ledende Latvia, mens Sveits var helt nede på 14. plass.

På andre etappe løp Kinneberg for Norge. Han vekslet førest, foran Storbritannia og Finland. Sveits hadde løpt seg opp til 9. plass ved Hubmann.

Magne Dæhli holdt nervene under kontroll og løp Norge inn til gullet.

– Magne løp en veldig god siste etappe, sier Eskil Kinneberg.

– Er det spesielt å vinne VM-gull i stafett?

– Ja, det er jo morsomt å vinne sammen med lagkamerater.

PS: Olav Lundanes måtte trekke seg torsdag formiddag på grunn av magesmerter og ble erstattet av Hallan Steiwer. Gull-grossisten skal imidlertid være klar til langdistansen lørdag.