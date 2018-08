OPTIMIST: Isabelle Pedersen tror friidrettsjentene vil plukke flere medaljer i fremtiden. Her fra NM i Byrkjelo. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / Scanpix

Slik skal friidrettskvinnene komme tilbake på gullnivå

BYRKJELO (VG) Norsk friidrett har medvind i seilene med Ingebrigtsen-brødrene og Karsten Warholm (22) som gallionsfigurer, men det er 18 år siden sist en norsk kvinne tok gull i et internasjonalt mesterskap.

– Jeg tror det kommer mer fra oss forhåpentligvis. Nå er guttene best, men for ti år siden var det nesten ikke en gutt på juniorlandslaget. Det går i bølgedaler, sier Isabelle Pedersen, 26-åringen som deltar i korte hekkeløp.

Fakta medaljer i friidrett: Disse medaljene har kvinnelige, norske friidrettsutøvere tatt etter 2000: 2018, EM: Karoline Bjerkeli Grøvdal, bronse på 3000 m hinder 2016, EM: Bjerkeli Grøvdal, bronse på 10.000 m 2012, EM: Margrethe Renstrøm, bronse på lengde 2012, EM: Tonje Angelsen, sølv på høyde 2008, OL: Kjersti Tysse Plätzer, 20 km kappgang 2006, EM: Susanne Wigene, sølv på 10.000 m

Warholm ble verdensmester i fjor og fulgte opp med EM-gull i år, mens Jakob Ingebrigtsen fulgte opp storebrødrene Henrik og Filip sine EM-gull. Noen år tidligere var Andreas Thorkildsen en gullgrossist med spydet sitt.

Men for å finne siste gull på kvinnesiden, må vi tilbake til Trine Lise Hattestad sin triumf under Sydney-OL i 2000.

– Gutta får oppmerksomhet på rett vis. De gjør mange prestasjoner som er strålende, og det er lenge siden vi har hatt nordmenn i toppen på løpsøvelser, sier Pedersen.

Økonomi i orden

Hun setter fingeren også på naturlige årsaker som gjør at hun selv er optimistisk på fremtiden.

– Jenter skal gjennom en veldig interessant periode med kropp. Det er mye hormoner og mye som skjer. Det er ikke bare «nå er du voksen». Det tar lang tid. Også er det trening, trening og trening, sier bergenseren, som tror det alt ligger til rette for å nå toppen som norsk friidrettsutøver nå:

– Man har økonomien og muligheten til få det til nå. Vi må ta den nå som helheten rundt friidretten er veldig bra.

Tålmodighet

Karoline Bjerkeli Grøvdal har tatt to medaljer på rad under EM. Hun også øyner fremgang.

– Det er kult å være en del av gjengen som gjør det bra. Jeg er fornøyd med medaljen jeg tok i år og det er flere jenter som er i nærheten. Jeg tror kvinnesiden kan komme sterkt i de kommende mesterskapene, sier hinderløperen.

Hun tror det er viktig med tålmodighet og bruker seg selv som eksempel. Bjerkeli Grøvdal var 26 år da første medalje kom.

– Det viser at man må tenke langsiktig for å bli god på mellomdistanse. Det gjelder for herrer også, men kanskje spesielt for kvinner, sier 28-åringen og peker på at forskning viser at kvinner når sitt maksnivå senere enn gutter ofte.

– Derfor er det ekstra viktig for oss å ha tålmodighet til å nå toppen. Jeg håper jeg har vist at man ikke må gi seg, sier romsdalingen.

Hun får støtte av Amalie Iuel.

– Man må gi seg selv tid og være tålmodig. Med engang man stresser med det, går det den gale veien. Vi må holdethodet kaldt og tenke langsiktig, sier 24-åringen.

Veksler

Hennes trener, Leif Olav Alnes, har ikke noe hastverk.

– Jeg har kjempetro på Amalie. Det er viktige at hun får tid til å bygge seg opp. Hun har vært gjennom et ordentlig kjør over fire år i USA. Det er masse fordeler vet det, og ganske mange ulemper. Da må man bygge stein på stein igjen, sier han.

Generalsekretær i forbundet, Kjetil Hildeskor, mener det er naturlig at hvilket kjønn som gjør det best internasjonalt svinger.

– Det finnes talenter, men det veksler litt. Det er flere kvinnelige utøver som kan ta steget opp. Vi ønsker begge kjønn, sier Hildeskor.