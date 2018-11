Nå kan du bli med på «Folkets sjakk-VM» – på Oslo S og Times Square

SPORT 2018-11-09T05:45:52Z

Det er ikke bare VM-duellen mellom Magnus Carlsen (27) og Fabiano Caruana (26) som starter med et smell i dag. VGs sjakk-oppgjør mellom nordmenn og amerikanere starter bare timer før VM-duellen, og du kan være med på å avgjøre det hele.

Publisert: 09.11.18 06:45

Åpningstrekket for «Folkets sjakk-VM» er fredag ettermiddag fra kl. 13.00. Det skjer i form av et live-show på Oslo Sentralstasjon og Times Square i New York.

Det som skjer i New York vil vises på storskjerm i Oslo, og omvendt.

– Hvis du vil være med å slå amerikanerne, så er det bare å møte opp på Oslo S. I VG er vi stolte av jobben vi har gjort med å gjøre sjakk folkelig og gøy for alle, og som folkets avis er vi opptatt av å engasjere og samle det norske folk til tidenes landskamp, sier Vjollca Moazzem fra VGs markedsavdeling.

Varmer opp til VM-starten

Åpningsshowet varer i tre timer, og hvem som helst kan altså møte opp på Oslo S for å bidra til at Norge skal slå USA. Fra kl. 16.00 vil landskampen fortsette på en nettside der folk registrerer seg med navn og alder.

Det er nøyaktig samtidig som åpningskampen mellom Carlsen og Caruana starter i London.

De som registrere seg vil få tildelt en tid der man kan foreta sitt trekk. Alle har ett minutt på å gjøre trekket man selv synes er best, eller velge et trekk som anbefales av sjakkcomputeren.

– Landskampen vil pågå så lenge Magnus og Fabiano spiller, og det landet som vinner partiet får ett poeng. Slik fortsetter det til sjakk-VM er ferdig.