Kampen om idrettsmakten: Ferten av mytteri

Tanken om en superliga kun for verdens største fotballklubber føyer seg inn i et stadig tydeligere mønster: Idrettsledelse slik vi kjenner den er alvorlig truet.

Det internasjonale fotballforbundet ( FIFA ) ble stiftet i Rue Saint Honoré 229 i Paris for drøyt 114 år siden, og er ikke så langt unna å være jevngammelt med Pierre de Coubertins idé om Den internasjonale olympiske komité.

I europeisk fotball har UEFA fantes siden 1954.

Sammen har disse, og øvrige internasjonale forbund, et strengt idrettsherredømme, som sikrer dem hendene på rattet.

Idretten har egne lover, et eget «rettsapparat» og sanksjonsmuligheter mot utbrytere .

Men nå utfordrer stadig mektigere krefter selve kjernen i hvordan idretten er organisert. Dette kommer parallelt med stadig nye avsløringer om hvordan dagens organisasjoner drives, der Fooball Leaks-innsynet i FIFA-toppenes liv, leven og luksus neppe gir omdømmet en boost, akkurat.

Her i Norges har vi hatt krusninger vinterstid.

Her har det private, Disney-eide X Games havnet i konflikt det det etablerte Norges idrettsforbund på flere punkter.

Vi ser at IOC sliter med legitimitetskrise og søkersvikt.

Kan det gjøre det lettere for private å komme opp med nye konsepter, som gir dem tilgang på flere av milliardene?

Vil geopolitiske forhold påvirke maktbalansen, i en verden der sportsarrangementer allerede er relevante for maktkampen i Midt-Østen?

De juridiske sidene kan også vise seg utfordrende for dagens system. Europa-kommisjonen har i fjor kommet med en uttalelse som kan forandre idrettsverdenen.

De endelige ringvirkningene er usikre, men utfallet har åpenbart skremt internasjonal idrettsledelse.

Saken handler om at skøyteløperne Nels Kersholt og Mark Tuitert klaget inn Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) for brudd på EUs konkurranseregler - og vant frem.

Bakgrunnen er at ISUs regler åpner for å utestenge løpere som deltar i konkurranser som ikke er underlagt forbundets egen kontroll.

Kommisjonen kom til at utøvere som deltar i ulisensierte konkurranser opplever urettferdig straffeforfølgelse, og at ISU gjennom å fremme egne kommersielle interesser, hindrer innovasjon og vekst i sporten.

Saken er anket, og det er uavklart hvor stor presedens dette kan få i andre idretter med tilsvarende sanksjonsmuligheter, men de potensielle skadevirkningene for dagens strukturer er enorme.

Markedskreftenes press på idretten er selvsagt også interessant i fotballen, der pengene er flest, interessene sterkest og fristelsene størst hos mektige aktører.

I dokumentlekkasjen Football Leaks fremgår for eksempel detaljene om hvordan de største klubbene i verden planla et regelrett mytteri.

Planen var å opprette en egen Superliga for gigantene. Det endte i 2016 med at klubbene tvang UEFA til å endre Champions League til deres gunst, men det er slett ikke sikkert at planene er skrinlagte.

Tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger har uttalt at en superliga vil tvinge seg frem, fordi de mest attraktive vil beholde milliardene fra kommersielle avtaler selv, og at vi i fremtiden vil se kamper som Manchester City-Real Madrid i helgene i stedet for Manchester United-Huddersfield.

I USA er det lang tradisjon for rene privatligaer, og spørsmålet er om vi ser starten på en tilsvarende trend også i Europa. I superligatanken skulle ikke de aller største kunne rykke ned, for eksempel.

Hva vil skje om vi kommer hit?

Kan vi få en Bundesliga uten Bayern München en dag?

Hvordan blir det i tilfelle for fansen?

I et stadig mer uoversiktlig, globalisert fotballmarked blir det et stadig mer åpent spørsmål om makten til organisasjoner som FIFA og UEFA er liv laga på sikt.

Football Leaks viser hvordan pengesterke aktører, ikke minst i Asia, driver et spill i kulissene. Jo større pengene blir, desto vanskeligere kan det bli å bevare kontrollen over pengesekken.

Inntil videre klarer maktens menn å kapsle seg inn, men hvor mange sprekker kan det slås før hele byggverket faller sammen?

Hvordan er idretten organisert 10, 20 eller 50 år fra nå?

Det er det ingen som vet, men sannsynligheten er stor for at Michael Stipes karakteristiske røst oppsummerer hva vi har i vente: It is the end of the world as we know it.