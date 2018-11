SPLEISELAG: Jørgen Sæves (i midten) forteller at han får god hjelp hjemmefra til å samle inn penger. Her avbildet med ppappa Arild og mamma Kirsten i 2014. Foto: Mattis Sandblad

Startet innsamlingsaksjon for å få representere Norge: – Det er tungt

Skøyteløperen Jørgen Sæves (24) har startet sin egen innsamlingsaksjon for å få representere Norge under verdenscup i Japan. Skøyteforbundet skylder på dårlig økonomi.

– Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, sier Halvor Lauvstad, generalsekretær i Norges Skøyteforbund, til VG.

Når skøyteherrene reiser til Asia for å delta i verdenscup i Japan, er det ikke alle som får dekt reisekostnadene. Bare de som er på «A-gruppenivå» – altså de beste løperne – eller de som skal delta i lag-øvelser, får dekt reisekostnadene.

Det gjør det vanskelig for løpere som Jørgen Sæves. 24-åringen er i gang med sin egen innsamlingsaksjon på nettsiden «Spleis», hvor han samler inn penger for å få delta. Han må betale en egenandel på 24.000 kroner for å få representere Norge på isen.

– Det er på mange måter skuffende. Det er tungt. Som løper vil du bare konsentrere deg om å gå fort. Dette har jo vært et problem i lang tid, sier Sæves til VG, og sikter til Skøyteforbundets økonomi.

– Det er skuffende at det ikke har vært noen økonomisk oppsving med tanke på sesongen norske løpere har hatt som helhet, forteller han, og sikter da til blant annet dette, da Håvard Lorentzen ble sprintverdensmester:

– Koster å bli god

På spleisesiden sin skriver Sæves at «det er et fåtall løpere som må ut med beløpet», og at han derfor oppfordrer folk til å undersøke hvilke løpere det er som selv må betale for å komme seg til Japan.

Dette dreier seg om de som er på «B-gruppenivå» – altså de som ikke er gode nok til å bli kategorisert i gruppe A.

Dette er heller ikke første gangen Sæves har samlet inn penger for å delta i verdenscup. Tidligere i år skrev Smaalenenes Avis en sak om fotballtreneren til Sæves, som tok initiativet til å samle inn penger for å sende ham til Kina.

– Det er en modell som er satt opp slik at den forteller deg at det koster å bli god, men når du blir det, får du veldig mye dekket. A-gruppeløpere kommer veldig godt ut av det, sier Sæves, vel vitende om at det også ble OL-gull i lagtempo i februar:

– Alle har jo muligheten til å bli gode nok, men personlig ville jeg gjort ting annerledes. Jeg ville gjort ting lettere for dem som kommer etter, slik at de får en kortere vei til toppen. Jeg har vært i «gamet» i lang tid, så jeg vet hva som kommer, men det må være tungt for en juniorløper som kommer opp, blir tatt ut til verdenscup for første gang, men som da må samle inn penger selv - eller i verste fall takke nei på grunn av økonomi.

Alternativet var færre løpere

Sæves understreker at han selv har fått god hjelp, slik at det har vært mulig å betale reiseutgiftene. Men han omtaler det som «et nødskrik fra Skøyteforbundet» at det er slik.

– Jeg skjønner det fra Skøyteforbundets side når de sliter økonomisk, og det er jo et nødskrik fra dem. Nå koster det jo mer også, ettersom det er i Asia.

Halvor Lauvstad i Norges Skøyteforbund forklarer det slik overfor VG:

– Vi har ikke råd til å dekke kostnadene for flere. Vi ønsker å ha med så mange som mulig til Japan, men vi ville ikke kutte i antall løpere vi ville ha med. Konsekvensen er da at det må betales en egenandel.

– Det var en forutsetning før sesongen at bare A-løpere skulle være med. Men vi ville ha med B-løpere også, slik at de skal få matching på isen i Asia. Det er vanligvis mye billigere når det er i Europa, men nå er det slik at det er i Asia.