Zucca etter Rangers-ydmykelse: - Ikke i nærheten

(New York Rangers - Tampa Bay Lightning 3–7) Mats Zuccarello (30) og hans New York Rangers hadde bare æren å spille for på hjemmebane natt til lørdag, men gikk ydmyket av isen mot sluttspillsklare Tampa Bay.

– Vi skulle selvfølgelig gjerne ha vunnet på hjemmebane, men sånn er det. Dette er den dårligste kampen jeg har spilt på lenge. Vi er ikke i nærheten av å spille på det nivået vi skal, sier en selvkritisk Zuccarello til Nettavisen .

Zucca-assist

Det er allerede flere kamper siden det ble klart at Rangers ikke når sluttspillet. Fredagens oppgjør var heller ikke like viktig for Lightning, som allerede har sikret seg en Stanley cup-billett.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter og 51 sekunder på isen. Han bidro blant annet med en assist da Filip Chytil satte inn Rangers' andre mål for kampen i en målrik tredje periode. Hele sju av kampens ti scoringer kom i denne perioden.

Første gang på åtte år

I forkant av kampen sa Mats Zuccarello til Nettavisen at han ønsker å bli værende på New York-laget, selv om ledelsen har gjort det klart at laget skal brytes ned og bygges opp igjen i et brev til fansen.

Det er første gang siden 2009/10-sesongen at Rangers ikke er med videre til NHL -sluttspillet.

Tap for Martinsen

Heller ikke Andreas Martinsen og Chicago Blackhawks hadde hellet på sin side fredag. De tapte hele 0–5 på bortebane mot Martinsens tidligere lag, Colorado Avalanche.

Martinsen var på isen i 12 minutter i løpet av kampen, og bidro med ett skudd på mål.

Blackhawks skapte overskrifter etter torsdagens 6-2-seier mot Winnipeg Jets, da de måtte hente inn en 36 år gammel revisor og amatørkeeper for å vokte målet.

I denne kampen hadde imidlertid laget fått med seg Colin Delia fra farmerlaget Rockford IceHogs som keeper, men han slapp altså inn fem mål.

