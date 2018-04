BRØDRENE NORTHUG: Even Northug (t.h.) sender storebror Petter videre på lagsprinten. Eldstebror viste form og vekslet videre foran to ferske OL-mestere i semifinalen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Brødrene Northug til sprintfinalen med et nødskrik

Publisert: 05.04.18 15:28 Oppdatert: 05.04.18 15:59

ALTA/OSLO (VG) Petter (32) og Even Northug (22) ble nummer fire i sin semifinale, men begge er videre til finalen som «Lucky Loser». Der venter Byåsen og Johannes Høsflot Klæbo (21).

Petter Northug valgte å gå førsteetappen denne gangen, noe som gjør at han ikke møter Klæbo til duell på lagsprinten i Alta. Det er lillebror Even som er satt til ankerjobben.

Northug gikk mot Simen Hegstad Krüger (Lyn) og Martin Johnsrud Sundby (Røa) på sin etappe. På den tredje runden var Northug sterkere enn begge OL-vinnerne for Pyeongchang, og sendte lillebror Even ut først.

Tungt

Lillebror Even fikk det litt tungt, og gikk Strindheim 1 inn til 4. plass. Men det holdt på tiden som «Lucky Loser» og brødrene er videre.

- Jeg håper det løsner i finalen, sier yngstebror Northug til VG i målområdet.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen tror brødrene Northug får det tøft i finalen.

- Slik det ser ut nå, så blir det nok et durabelig oppgjør mellom to Byåsen-lag og en outsider i Bærums Verk. Dessverre for Northug-brødrene ser det ut til at det blir litt for tøft for Even å henge med, sier Monsen til VG og fortsetter:

– Men jeg tror Petter kunne vært bra med. De andre vil vel benytte seg av det og går hardt mot Even, sier sprintlandslagstrener.

Petter imponerte treneren

Monsen var imponert over Petter Northug.

- Han ser bra ut. Han så rett og slett veldig bra ut, sier Monsen i solskinnet i NM-byen Alta.

Røa med Sundby og Musgrave vant heatet foran Bærums Verk med Aleksander Emil Dyrberg Ek og Sindre Bjørnestad Skar. De to beste fra hvert heat går direkte videre.

Vant med bror i 2010

Petter Northug ble norgesmester på lagsprint sammen med broren Tomas på Tolga for åtte år siden. Da slo eldstebror Northug Eirik Brandsdal i spurten. De måtte fotofinish til for å kåre vinneren den gangen.

Det ble gått tre semifinaler for herrene torsdag.

Det er barer noen uker siden Sundby og Klæbo ble olympiske mestere på lagsprint i Pyeongchang. Den gang var Syndby så nervøs at han var livredd .

Lillehammer 1 (Martin Løwstrøm Nyenget og Håvard Solås Taugbøl) vant den første semifinalen, mens Åsen 1 (Magne Haga og Herman Martens Meyer) ble nummer to.

I den andre semifinalen gikk Byåsen 1 (Fredrik Riseth og Johannes Høsflot Klæbo) og Byåsen 2 (Sivert Grøtan Eriksen og Didrik Tønseth) rett til finalen.

Det er mye familie når det lagsprint i NM. For noen år siden var det to tremenninger som tok NM-gull:

Tvillingsøstre i tet

Varden og Oppdal gikk direkte videre fra den første semifinalen for damene. Astrid Stav og landslagsløper Kathrine Harsem går for trønderklubben, mens søstrene Kari og Silje Øyre Slind går for Oppdal 1.

Nes Ski med tvillingsøstrene Tiril og Lotta Udnes Weng vant det andre heatet, hvor Ingvild Flugstad Østberg og Astrid Stav ble nummer to for Gjøvik.

I tillegg er disse videre som «Lucky Loser»: Lillehammer, Gjerdrum, Kvaløysletta 1 og 2 og Strindheim 1 og 2.

