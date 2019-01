Jakob og Gjert Ingebrigtsen kan vinne priser i Stavanger lørdag. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Idrettsgallaen 2019: Disse bør vinne!

2019-01-05

Familiestoreslem og hyllest av tidenes mestvinnende vinterolympier er et sannsynlig utfall når prisene på Idrettsgallaen skal deles ut.

Publisert: 05.01.19 16:58

Norge har lagt bak seg litt av et idrettsår, med tidenes medaljefangst i et vinter-OL blant de øverste postene på skrytelisten.

Men også innen flere sommeridretter ble det levert store bragder i et ekstraordinært år, og denne gangen har juryen for Idrettsgallaen mye snacks å plukke fra.

Den årlige kåringen er flyttet fra Hamar til Stavanger, der landets aller ypperste utøvere er samlet for å hedre hverandre i knivskarp konkurranse.

Hvem vinner og hvem klapper med et påklistret smil?

Her er et råtips - pris for pris:

ÅRETS KVINNELIGE UTØVER: MARIT BJØRGEN (LANGRENN)

Øvrige nominerte:

Gunn-Rita Dahle Flesjå (terrengsykkel),

Karoline Bjerkeli Grøvdal (friidrett), Ragnhild Haga (langrenn), Ada Hegerberg (fotball), Johanne Killi (freeski), Maren Lundby (hopp), Ragnhild Mowinckel (alpint) og Marte Olsbu Røiseland (skiskyting)

Det er simpelthen umulig for juryen å komme utenom veteranen, som i Pyeongchang avsluttet karrieren med å bli tidenes mestvinnende vinterolympier, med 15 medaljer (8-4-3). Ballon d’Or-vinner Ada Hegerberg er nærmest å gi henne kamp.

ÅRETS MANNLIGE UTØVER: JAKOB INGEBRIGTSEN

Øvrige nominerte: Kjetil Borch (roing), Øystein Bråten (freeski), Johannes Thingnes Bø (skiskyting), Johannes Høsflot Klæbo (langrenn), Simen Hegstad Krüger (langrenn), Håvard Holmefjord Lorentzen (skøyter), Aksel Lund Svindal (alpint) og Karsten Warholm (friidrett)

En klasse med knallhard konkurranse, der utfallet vil avhenge litt av hva juryen vektlegger sterkest. Høsflot Klæbo, Holmefjord Lorentzen og Lund Svindal er alle med i favorittsjiktet etter OL-suksessen, men bli ikke overrasket om det er yngstemann i feltet som stikker av med prisen, etter gullene på både 1500 meter og 5000 meter i EM i friidrett.

ÅRETS LAG: LAGTEMPOLAGET I SKØYTER I OL

ØVRIGE NOMINERTE: Laghopp OL og VM i skiflyvning (hopp), langrennsstafettlaget, 4x5 km kvinner i OL (langrenn), langrennsstafettlaget, 4x10 km menn i OL (langrenn), Anders Mol/Christian Sørum (sandvolleyball), VM-stafettlaget (orientering).

Forholdsvis åpen klasse, der kampen fort kan stå mellom to idrettsgrener der Norge er tilbake på kartet etter mye trøbbel. Det kan bli sandvolleyball, men tipset lander ned på lagtempolaget som tok gull i OL, og bidro til den store norske skøytefesten i Sør-Korea.

ÅRETS GJENNOMBRUDD: JAKOB INGEBRIGTSEN

ØVRIGE NOMINERTE: Ragnhild Haga (langrenn), Viktor Hovland (golf), Simen Hegstad Krüger (langrenn), Ragnhild Mowinckel (alpint) og Richard Ordemann (taekwondo).

Hovland, Hegstad Krüger og Mowinckel vil trolig bli hardest vurdert som alternative vinnere, men det er vel liten tvil når det kommer til stykket: To EM-gull i friidrett i en alder av 17 år tar kaka i denne klassen.

ÅRETS KVINNELIGE FUNKSJONSHEMMEDE UTØVER: BIRGIT SKARSTEIN

ØVRIGE NOMINERTE: Aida Dahlen (bordtennis), Ida Nesse (friidrett), Vilde Nilsen (langrenn)

Birgit Skarstein ble verdensmester i roing i bulgarske Plovdiv, og er et strålende idrettsforbilde. Aida Dahlen er nok nærmest å utfordre henne i kampen om prisen.

ÅRETS MANNLIGE FUNKSJONSHEMMEDE UTØVER: JESPER SALTVIK PEDERSEN

ØVRIGE NOMINERTE: Håkon Olsrud (langrenn), Nils-Erik Ulset (langrenn/skiskyting) og Tommy Urhaug (bordtennis)

19-åringen fra Karmøy reiste hjem fra Pyeongchang med to medaljer fra paralympics, inkludert én av edleste valør. Gullet til Saltvik Pedersen ble Norges eneste gull i mesterskapet, og gjør ham til favoritt i klassen.

ÅRETS TRENER: GJERT INGEBRIGTSEN

Leif Olav Alnes (friidrett), Kåre Mol (sandvolleyball), Hege Riise (fotball), Sondre Skarli (skøyter) og Alexander Stöckl (hopp).

En av de mest prestisjetunge prisene, som ble vunnet av Alnes i fjor. Det er ekstra nerve knyttet til denne, all den tid en av kandidatene ikke akkurat er kjent for å gå i sporene det offisielle Idretts-Norge har meislet ut for å utvikle utøvere. Men det er ingen over, ingen ved siden, og umulig å komme unna han som har fostret tre europamestere i friidrett. Det er en ren skandale om Gjert Ingebrigtsen blir forbigått.

ÅRETS NAVN (folkejury): MARIT BJØRGEN

Øvrige nominerte: Magnus Carlsen, Ada Hegerberg, Jakob Ingebrigtsen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Håvard Holmefjord Lorentzen og Maren Lundby.

Det er vanskelig å spå hva folket lander på, og både Ingebrigtsen, Carlsen, Hegerberg og Klæbo er hete kandidater. Men se ikke bort fra at den abdiserte skidronningen får en siste hedersbevisning gjennom denne avstemningen.

ANDRE PRISER: Utøvernes pris, årets ildsjel, årets forbilde og Idrettsgallaens hederspris blir også delt ut, uten at det foreligger nominasjoner.

Dessuten deler Norges Fotballforbund ut Gullballen, der det nå er en klasse for hvert kjønn. Rune Almenning Jarstein, Joshua King og André Hansen er nominert på herresiden, og her er vel Hertha Berlin-keeperen knapp favoritt.

På kvinnesiden er Guro Reiten og Maren Mjelde nominert sammen med Ada Hegerberg. Her vil det fort oppstå en interessant situasjon, gitt den betente situasjonen som råder, dersom juryleder Nils Johan Semb skal hedre spissen som tidligere er kåret til verdens beste.