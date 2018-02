VIKTIG SEIER: Skip Thomas Ulsrud og det norske curlinglaget vant mot Sør-Korea. Foto: REUTERS

Endelig seier for curlingguttene

Publisert: 16.02.18 03:47 Oppdatert: 16.02.18 04:06

(Norge–Sør-Korea 7–5) Norge reiste seg etter to strake tap, og er med igjen i kampen om curlingavansement.

Norge og skip Thomas Ulsrud trengte en seier mot vertsnasjonen Sør-Korea for å henge med i kampen om avansement til semifinalen, og etter å ha tapt for Japan og Canada, sviktet ikke de norske curlingguttene.

Det kom imidlertid ikke av seg selv. Sørkoreanerne tok ledelsen 1–0 etter den første omgangen, før Norge satte to poeng i den andre. Dermed fulgte et nytt poeng til hjemmenasjonen, før Norge igjen endte med to poeng i den femte runden og ny redusering til 4–3 i syvenderunden.

I åttende runde kunne Norge avgjort kampen. Med den siste steinen hadde skip Ulsrud mulighet til å sikre Norge fire poeng. I stedet endte det bare med to, men det ga likevel en solid ledelse foran de to siste omgangene. Sør-Korea fulgte opp med en sterk topoenger i den niende, og dermed spenning før den siste omgangen. Der ble oppgaven for vanskelig for Sør-Korea, Norge tok ett poeng og vant til slutt 7–5.

Dermed ligger Norge på delt sjetteplass med Danmark og Sveits etter tre spilte kamper. Neste kamp for Norge er mot Sveits. Kampen spilles 06.05 norsk tid lørdag morgen.