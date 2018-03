GODE BUSSER: Magnus Carlsen gliser, det samme gjør Levon Aronian (th.) under VM i lynsjakk. Nordmannen vil gjerne møte armeneren i VM i november. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen foran VM-kvalik: – Vil ha best mulig motstander

Publisert: 10.03.18 12:57

Lørdag starter kampen om å møte Magnus Carlsen (27) i VM-finalen i sjakk. Nordmannen er i hvert fall klar på hva han vil: Jo tøffere motstander, jo bedre.

Ja, verdensmesteren påstår faktisk det. Og omgjort i navn betyr det, ifølge samme Carlsen, armenske Levon Aronian (35) eller amerikanske Fabiano Caruana (25).

– Det mest spennende for meg ville være om en av de store vant, som Aronian eller Caruana, sier Carlsen.

– Jeg vil gjerne ha best mulig motstander. Det gjør det sportslig mer spennende, og da blir det lettest å psyke seg opp, fortsetter han i et intervju med VG.

Magnus Carlsen har vært i en liten «twitter-krig» med nederlandske Anish Giri foran lørdagens start i den såkalte «kandidatturneringen», som altså er en kvalifisering om å møte Carlsen i VM-match. Turneringen i Berlin pågår helt til tirsdag i påskeuken.

– Hvis det er noen som kommer til å stikke fra resten av feltet, vil jeg peke på nettopp Aronian eller Caruana, sier Carlsen.

Han vant selv den tilsvarende turneringen i 2013, og var totalt utslitt etterpå. Stort tøffere kan det ikke bli for en sjakkspiller.

Franske Maxime Vachier-Lagrave og nevnte Giri er blant dem som mangler i feltet. Teimur Radjabov er heller ikke kvalifisert, heller ikke Hikaru Nakamura. Og: Legenden Viswanathan Anand klarte heller ikke å spille seg til en plass i kandidatturneringen.

Sergej Karjakin var Carlsens motstander i den siste VM-kampen, i 2016, og russeren spiller igjen for å vinne. Men selv om han ydet veldig bra motstand i VM-matchen, har han langtfra imponert siden.

En annen russer, Vladimir Kramnik, har fått wild-card til turneringen. Han har mer eller mindre avskrevet seg selv som for gammel, men det er ingen grunn til avskrive den tidligere verdensmesteren.

– Etter min mening er Vlad (Kramnik) trolig den spilleren i verden som forstår sjakk best. Du kan vise ham hvilken som helst stilling, og instinktet svikter ham sjelden, skrev Vachier-Lagrave på bloggen sin her om dagen. Det fikk Magnus Carlsen til å svare med et smilefjes som ler så tårene renner. Franskmannens vurdering av hele startfeltet er forøvrig vel verdt å lese. Det kan du gjøre her .

For Norway Chess-arrangørene blir det også spennende. De håper selvfølgelig at vinneren er en av de ti spillerne de har bestemt seg for å hente til årets turnering i Rogaland.

Her er feltet - med stilling på verdensratingen i parentes (Magnus Carlsen leder kjent suverent ratingen):

Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan (2).

Vladimir Kramnik, Russland (3).

Wesley So, USA (4).

Levon Aronian, Armenia (5).

Fabiano Caruana, USA (8).

Ding Liren, Kina (11).

Aleksander Grisjtsjuk, Russland (12).

Sergej Karjakin, Russland (13).

Lørdagens første runde: Aronian-Liren, Kramnik-Grisjtsjuk, Karjakin-Mamedyarov og Caruana-So.