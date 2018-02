Slik så gullheltens legg ut i 2015: Fryktet for karrieren

Publisert: 19.02.18 15:01 Oppdatert: 19.02.18 16:18

SPORT 2018-02-19T14:01:34Z

PYEONGCHANG (VG) For to år og fire måneder siden skadet han seg så stygt at karrieren var i fare. Nå er Håvard Holmefjord Lorentzen (25) olympisk mester.

– Jeg var litt redd selv for at jeg ikke kunne komme tilbake. Det så veldig stygt ut der og da. Men etter hvert som jeg kom tilbake på isen og i trening, har det bare gått en vei. Å krone det med å bli olympisk mester er kult, sier Lorentzen til VG etter mandagens historiske 500-meter .

Den 15. oktober 2015 falt han på isen under en trening i tyske Inzell. I skyhøy fart smalt han inn i sikkerhetsputene i skøytehallen, og den venstre skøyteeggen skar stygt opp den høyre leggen hans .

Den nederlandske fysioterapeuten Nico Hofman var førstemann som kom til unsetning for å stoppe blødningene i det store kuttet og hjelpe Lorentzen av isen.

– Han falt i hjørnet foran meg og fikk et veldig stygt kutt på leggen. Jeg var der og hjalp ham med å komme seg av isen, og så gjorde vi ham klar til å sendes til sykehuset. Det var en veldig stygg skade, forteller Hofman til VG.

Liggende på sykestuen med det store åpne såret, sa Håvard Lorentzen til trener Sondre Skarli at han skulle komme sterkere tilbake «enn noen gang».

– Var du litt cocky da?

– He, he - nei, jeg var i god form da og jeg har alltid hatt lyst til å være best. Drømmen min har vært å ta olympisk gull, svarer Håvard Lorentzen på VGs spørsmål etter den internasjonale pressekonferansen.

Når Nico Hofman får spørsmål om hvordan det var å se Lorentzen suse inn til gull og olympisk rekord, svarer han bare «oh wow», før han tar en liten pause.

– Det er veldig imponerende. Han har ikke bare komme tilbake til sitt gamle nivå – han er bedre enn noensinne! Det er alltid vanskelig å komme tilbake etter en sånn skade, særlig i leggen, men han har kjempet veldig hardt, sier nederlenderen.

– Trodde karrieren var over

Landslagstrener Sondre Skarli var med Lorentzen på sykehuset.

– Jeg så da de åpnet bandasjen. Kuttet bare åpnet seg, og blodet fosset ut. Jeg ble helt dårlig inni meg. Jeg tenkte «nå er karrieren over». Jeg kunne ikke skjønne hvordan de skulle fikse den leggen der sammen igjen, sier Skarli.

– «Det tror jeg på», sa jeg, og så gikk jeg ut og ringte Edel Therese Høiseth og sa at jeg ikke kunne skjønne hvordan de skulle fikse det beinet der. Jeg trodde karrieren var over, sier Skarli, som beskriver det hele som «et veldig sterkt øyeblikk».

Lagkamerat: – Kommer aldri til å glemme det

Lorentzens lagkamerat Espen Aarnes Hvammen var med på treningssamlingen i Tyskland og reiste rett til sykehuset da han ble gjort oppmerksom på skaden.

– Jeg besøkte ham allerede første dagen etter operasjonen, og allerede da var han i godt humør. På en eller annen måte klarte han allerede å se fremover, sier Hvammen til VG.

Han trillet Lorentzen i rullestol ut av sykehuset, inn på flyplassen og inn på flyet, via København og hjem til Bergen.

– Jeg kommer aldri til å glemme det, sier en nærmest sjokkskadet Hvammen like etter å ha sett kompisen ta OL-gull.