4. PLASS: Filip Ingebrigtsen (25) løp drømmemilen (1609 meter) på Bislett på 3.57,97 sist torsdag, før han ble nummer 12 på 5000-meteren i Stockholm søndag – åtte sekunder bak EM-kvalifiseringskravet. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Gjert Ingebrigtsen: Ikke gitt opp Filips EM-håp

Publisert: 12.06.18 09:25

SPORT 2018-06-12T07:25:36Z

Filip Ingebrigtsen (25) har ifølge pappa og trener Gjert Ingebrigtsen (53) ikke gitt opp håpet om å klare kvalifiseringskravet til friidretts-EM på 5000 meter.

– Det er ikke utdebattert. Vi må rett og slett se. Det kan være aktuelt. Men det må ikke komme i veien for andre ting, sier Gjert Ingebrigtsen til VG.

Filip Ingebrigtsen vant VM-bronsemedaljen på 1500 meter i fjor og er tittelforsvarer på mellomdistansen foran EM i Berlin 6. til 12. Berlin. Der har han også medaljesjanse på 5000 meter , hvis han klarer å kvalifisere seg. Kravet er 13.38. Det må være i boks før 29. juli.

Filip Ingebrigtsen pådro seg en skade under foten i første forsøk i USA i begynnelsen av mai. Det andre i Stockholm søndag gikk skeis. Med 13.46,40 var han åtte sekunder for sent ute, til tross for at Gjert Ingebrigtsen forrige uke uttalte til VG at det ville bli «a walk in the park».

– Jeg klarte ikke flytte beina de siste 3000 meterne og det var så vidt jeg klarte å komme meg til mål, sa Filip Ingebrigtsen til VG – før han, Gjert og storebror Henrik (27) satte kursen for EM-oppkjøringsbasen i St. Moritz.

– Jeg er ikke veldig giret på det nå, og vet ikke om det blir tid til det, svarte han på spørsmål om at han nå må løpe enda en 5000 meter for å kunne klare kvalifiseringskravet til EM.

En dag senere, mandag, sier Gjert Ingebrigtsen at han «regner med» at det vil by seg en eller annen anledning, selv om de foreløpig ikke har diskutert saken. I henhold til planen, skal Filip Ingebrigtsen løpe i Diamond League-stevnet i Paris 30. juni, mens Henrik Ingebrigtsen – som slo Filip med 18 sekunder på 5000-meteren i Stockholm – stiller til start i Lausanne 5. juli.

Jakob Ingebrigtsen (17) kommer til St. Moritz torsdag etter å ha vært oppe til muntlig eksamen hjemme i Sandnes. Hans hovedmål i sommer er U20-VM i finske Tampere 10. til 15. juli og EM i Berlin, der han vil løpe 1500 meter og 5000 meter – enn så lenge uten hundre prosent velsignelse fra pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg håper den beslutningen er åpen for drøftelse. Jeg er ikke uten videre enig at det skal skje. Vi bør se mesterskapene i sammenheng og vektlegge medaljesjanser fremfor det de har lyst til å løpe, sier Gjert med trykk på «lyst».

Han understreker imidlertid at «guttene» til syvende og sist bestemmer.

De fire vil ha St. Moritz som base og utgangspunkt for alt de skal foreta seg frem til 28. juli. Da drar de til Berlin og EM på Olympiastadion. Gjert Ingebrigtsen sier til VG at han er glad for at Filip «ikke kjente noe» i foten under og etter mile-løpet på Bislett torsdag og 5000-meteren i Stockholm søndag.

– Vi er ikke bekymret for foten. Det blir ingen reguleringer når det gjelder trening. Han og Henrik er tilbake til normal trening om få dager, sier Gjert Ingebrigtsen.