COMEBACK: Topptraveren Teddy Gutten Støen er endelig tilbake etter langt skadeavbrekk. Foto: Privat

Kveldens travtips: Elitehest gjør comeback i ny regi

Publisert: 16.05.18 11:04

Teddy Gutten Støen var en av våre beste kaldblodshester, før han fikk en alvorlig gaffelbåndskade, som har holdt ham borte i hele 14 måneder. Men nå er han tilbake og gjør en spennende debut i Morten A. Pedersen-regi.

7-åringen gikk et flott prøveløp og virker godt forberedt.

– Teddy Gutten Støen, som ble tredje i Derby bak Jærvsørappen og Smedsbo Faksen og som vant en halv million kroner som vinner av DNTs 5-årsløp, skal regnes med en god sjanse på direkten. Det er først og fremst Hellin Faxen i mot. Sistnevnte vil lede lenge, muligens helt inn, sier VGs travekspert, Anders Olsbu.

Som alenestreker endte han til slutt opp med L'Amour Bonanza og Orlando Knick.

– L’Amour Bonanza tok en råsterk seier fra dødens sist. Holder han seg bare til rett gangart, tror jeg han runder til seier igjen. Orlando Knick fikk også et blytungt løp sist, men holdt meget bra til tredje. Hamre-traveren har fordel av den lange distansen og skal regnes med en god sjanse, synes Olsbu.

Dagens banker:

L'Amour Bonanza (V76-4) tok en råsterk seier fra dødens sist og kan gjenta feilfritt.

Dagens luring:

Flashing Boko (V76-6) montédebuterer, men eieren tror han kan 1.11,5 på distansen.

Her er Olsbus V75-tips til Bjerke Travbane:

Lite V76-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1680 kroner

V76-1 (2140mv)

5 DELICIOUS DREAM

7 MOVESLIKEJAGGER

4 SOUTHWIND GIZZEL

9 MILLROYCE

6 Avalon

10 Sir Benjamin

1 Place Your Bet

———————————–

3 Banker Go's

2 Broadway Blaze

8 Perfect Line

Løpet:

Flere med vinnersjanse i V76-innledningen.

Favoritten:

Delicious Dream har vært solid i sine to siste starter. Sist angrep hun fra et tilbaketrukket annet utvendig 800 meter igjen og tapte kun for meget gode Tortuga Bi. Gangen før fullførte hun sterkt til tredje bak Synjo Diva og Tracy Kronos fra dødens. Står fint til på strek og kan muligens ta en etterlengtet seier.

Outsiderne:

Southwind Gizzel avsluttet fint fra køen til tredje bak Trespasser og The Secret Light sist. Burde vært litt hvassere gangen før. Hoppa er bra på sitt beste, men er litt variabel. En typisk outsider som er farlig å avskrive.

Luringen:

Moveslikejagger viste klar fremgang sist med et løp i kroppen. Tross et tråsår gikk han veldig bra til tredje etter et blytungt løp i tredjespor og dødens. Møter helt riktig selskap og er meget bra på sitt beste.

Startsiden:

Place Your Bet, Southwind Gizzel og Delicious Dream kjører om teten.



V76-2 (2100ma)

3 GHANDI B.R.

5 S.M.K. SMASHING

6 ANTHONY DOWNS

———————————–

1 Obrigado Brazz

12 Bulldozer

10 That's Good Chip

9 Trophydore

7 Riverside Star

8 Zandra Invalley

11 Johnny Boy F.

2 Mr. Beach

4 I See U. One

Løpet:

Tre hester kan rekke i dette amatør-/rekruttløpet.

Favoritten:

Ghandi B.R. har stått vanskelig til i sine siste starter. Og det har også blitt helt feil i hans to siste starter. Både tredje og fjerde sist avsluttet han solid i henholdsvis tøft selskap, hvor Teddy Boy O.K. vant foran Bivo Torkdahl, og til annen fra tillegg i Widding-løpet. Hammersborg-traveren kan åpne bra fra start, men det står et par raske utvendig. Skulle han komme foran, stiger sjansene, men han er ikke avhengig av den posisjonen. Dessuten har han den beste kusken.

Outsiderne:

Anthony Downs har vært meget bra i det siste. Han var solid toer bak Going Transs R. tross et tungt løp i dødens sist, men han slo sistnevnte i de to forrige møtene. Er ikke helt travsikker, men har stabilisert seg en god del. På sitt beste er han god nok til å kjempe om seieren.

Luringen:

S.M.K. Smashing er best i front, men gikk et sterkt løp fra køen sist. Tross tredjespor siste 1000 meter sist fullførte han flott til fjerde i et løp Norwegian Pine vant. Skulle han klare å komme seg foran, kan han lede hele veien.

Startsiden:

Ghandi B.R. er god fra start og kan muligens komme seg foran. Men både S.M.K. Smashing og Anthony Down vil nok utfordre hardt.



V76-3 (1609ma)

11 KOMNES MOLLA

5 HARALD

3 TAKO Ø.K.

7 REINFAKS

6 Lygna Lotte

1 Spang Kongen

8 Torpa Mai

10 Eilert

———————————–

9 Kongs Stjerna

12 Bol Tore

4 Dag Silja

Løpet:

Mange vinnerkandidater i dette åpne kaldblodsløpet.

Favoritten:

Komnes Molla så slagen ut på siste bortre sist, men tente til igjen og avgjorde til slutt foran Rano Hilda, som var solid etter galopp, og Ruskeli Blesa. Manglet fritt frem i et løp Reinfaks vant foran Tako Ø.K. gangen før. Dag-Sveinung Dalen får prøve seg igjen. Klaffer det bare litt fra et sjanseartet bakspor, er det ikke umulig.

Outsiderne:

Tako Ø.K. var under pari sist, selv om han var med på en 1.24-åpning. Men han trakk inn luft bak og var unnskyldt. Burde holdt unna fra tet foran Reinfaks nest sist og viste litt dårlige fighteregenskaper da. Tredje sist satt han fast som tredje i et løp Krovar vant foran Lilletroll. Undem-traveren er kjapp fra start og kan sikre seg føringen, om kusken vil. Og på sitt beste kan ekvipasjen holde unna.

Luringen:

Harald feilet fra start sist, men kom flott tilbake til femte på en fin tid. Feilet nest sist og skuffet stort fra tet tredje sist. Tok to knepne seirer før det og er bra på sitt beste.

Startsiden:

Tako Ø.K. åpnet i 1.24-fart sist og kan ta teten igjen. Harald er kanskje verst i mot.



V76-4 (2100ma)

10 L'AMOUR BONANZA

———————————–

2 Trocadero

5 Zenit Zofia

7 Abby Sisa

8 Somolli's Love

1 Cliff Hydrup

3 Aspire

6 Pyrechept

9 Movealot

11 Opera Scot

Løpet:

Jeg bankertipper L'Amour Bonanza i dette varmblodsløpet.

Favoritten:

L'Amour Bonanza imponerte etter pause sist. Fra dødens klemte han seg til tet i siste sving og vant siden enkelt. Feilet et par ganger i årsdebuten gangen før og kunne vært trippelaktuell uten den siste. Weberg-traveren har vunnet halvparten av sine seks starter, og bare det ikke blir helt feil fra baksporet, har han en bra sjanse igjen.

Outsiderne:

Trocadero avsluttet fint sist, men burde vært hvassere fra lederrygg gangen før. Midtfjeld-traveren har nok litt mer å gå på og er ikke helt ufarlig om han skulle vise seg fra sin beste side.

Luringen:

Somolli's Love avsluttet flott til tredje fra køen sist. Har fått et dårlig spor igjen, selv om hun er blitt strøket inn et hakk. Hun fortjener snart en seier, men må ha mye tur herfra. Med klaff kan hun ende på trippelen.

Startsiden:

Trocadero kan løse bra, men vil nok bli utfordret av Zenit Zofia. Abby Sisa er heller ingen sinke om hun blir laddet.



V76-5 (2600ma)

6 ORLANDO KNICK

———————————–

2 Spicy Challenger

5 Muscleman O.

7 Skyfall

3 Invicta

4 Frankie Lobell

8 Carl Lewis

9 Lass Labero

1 Doctor Joe

Løpet:

Orlando Knick får stå alene i dette stayerløpet.

Favoritten:

Orlando Knick fullførte flott etter et blytungt løp sist. Travet i tredjespor til han kom ned i dødens i annen sving. Derfra kjempet Hamre-traveren tappert. 5-åringen er nok den som har størst fordel av distansen og kan være tilbake i vinnersirkelen nå. Nest sist avsluttet han solid fra jumboplass.

Outsiderne:

Muscleman O. vant lett fra tet i Bergen sist. Skulle han komme seg foran stiger sjansene. Men motstanden er skjerpet. Bare han unngår dødens, kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Spicy Challenger vant lett og tok en etterlengtet seier fra køen på Sørlandet sist. Hamre-traveren rapporteres bedre enn noen gang og skal regnes bak stallkameraten Orlando Knick.

Startsiden:

Spicy Challenger, Frankie Lobell og Muscleman O. vil nok alle kjøre til fra start. Doctor Joe skal normalt ha rygg.



V76-6 (1609ma)

4 THAI BROADWAY

5 FLASHING BOKO

9 DEEP SEA DREAM

1 JEFFERSON DOTCOM

2 CANTAB GENIUS

8 GLOBAL ORACLE

3 Ramona's Fighter

7 Etna B.R.

10 Cantab B.R.

6 Sweet'n Sour Akema

———————————–

Løpet:

Et spennende montéløp, som er et kvalifiseringsløp til montéløpet på OGP-dagen.

Favoritten:

Thai Broadway har gått fine løp i Lundstrøm Wolden-regi. Hesten debuterer i monté, men har trent fint under sal og kan vinne på direkten. Men det er alltid litt uvisst når hestene ikke har vært ute i montéprøveløp.

Outsiderne:

Deep Sea Dream har vært meget bra i sine to siste sesonger og har vært god i monté tidligere. Bergenseren går til mål og er aktuell blant de tre med klaff.…Jefferson Dotcom er ubeseiret i sine to travritt hittil i karrieren, begge fra tet. 6-åringen er kjapp fra start, men møter tøffere hester enn noen gang. Men han skal likevel ikke avsrives helt fra sin flotte utgangsposisjon.

Luringen:

Flashing Boko gjør montédebut. Det er en kapasitetshest som har mye inne. Trener og eier Severin Aarskog mener han kan 1.11,5 på distansen. Det rekker i så fall langt.…Cantab Genius montédebuterer i likhet med flere andre, men har en dyktig rytter. Har formen inne, noe han beviste med seieren sist.

Startsiden:

Alle hestene kan løse bra om det laddes. En veldig åpen startside.



V76-7 (2100ma)

3 HELLIN FAXEN

4 TEDDY GUTTEN STØEN

———————————–

5 Lex Lodney

1 Særpefanten

7 Fetter'n T.G.

10 Wik Emil

9 Mjølner Herkules

2 Villas Cato

6 Gonagas

8 Solør Stegg

11 Tord Viking

Løpet:

To hester peker seg ut i dette eliteløpet for kaldblodshester, hvor Teddy Gutten Støen gjør et spennende comeback etter skade.

Favoritten:

Hellin Faxen avsluttet bra i kulissene fra køen sist og manglet rom til slutt i løpet Odd Herakles vant foran Lannem Silje . Han var også solid som treer i Moe Odins æresløp på Klosterskogen i påsken tredje sist. Mikkelborg-traveren er kjapp fra start og kan fort lede fra start til mål.

Outsiderne:

Lex Lodney avsluttet bra til femte i samløp med Hellin Faxen sist og ble toer bak Myhreng Jerker og Nyland i startene før. 10-åringen vinner sjeldent, men med rett ryggløp kan han fort ende på trippelen.

Luringen:

Teddy Gutten Støen er tilbake etter en gaffelskade på venstre frambein og har vært borte i hele 14 måneder. Hesten var en av landets beste før han ble skadet. 7-åringen kommer nå ut i regi av Morten A. Pedersen. Horgen Tore-sønnen gikk et sterkt prøveløp på 1.26,2, og jeg ser ikke bort i fra at den sterke hingsten, kan vinne på direkten.

Startsiden:

Hellin Faxen stikker normalt til tet med Særpefanten i rygg.



