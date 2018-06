VINNER: William Buick på Masar. Foto: ANDREW BOYERS / X03813

Bærum-Buick tok sitt livs seier: 9,2 mill. i førstepremie

Ole Kristian Strøm

Tom W. Johannessen

Publisert: 02.06.18 18:08 Oppdatert: 02.06.18 18:24

SPORT 2018-06-02T16:08:33Z

William Buick (29) fra Bærum har alltid sagt at hans største drøm var å vinne engelsk derby i galopp. Lørdag lyktes han i det. Førstepremien var på 9,2 mill. norske kroner.

Med hesten Masar tok han en sensasjonell seier på Epsom Downs. Han angrep på nøyaktig riktig tidspunkt og passerte målstreken som klar vinner.

– Det er enormt, det er massivt. Jeg har vært nær et par ganger. Jeg har noen ganger tenkt at «vil det noen bli min tur?». Dette er alt, sa Buick etterpå ifølge Guardian.

Hvor stort det er å vinne engelsk derby, kan best illustreres ved hva den italienske jockeystjernen Frankie Dettori har uttalt:

– Alle jockeyer i verden drømmer om å vinne dette løpet. Alle vil vinne Derby, fordi det er verdens største løp.

Han har 48 seire så langt i 2018, seiersprosenten bikker 30 - og 70 millioner i innridde penger er nå passert.

29-årige Buick ryddet i sin tid pulten sin på Eikeli skole i Bærum etter det første året på videregående. Siden har han aldri sett seg tilbake. Karrieren tok et kraftig byks da han i 2015 ble førsterytter for Godolphin, verdens største hesteeier. Bak stallnavnet; Sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, «The Ruler of Dubai» og visepresident i De forente arabiske emirater.

Det er første gang Godolphin-stallen vinner dette løpet.

– Det er ikke lett å vinne engelsk derby, fastslo Sjeik Mohammed etterpå ifølge Guardian.

Vinnerhesten lørdag var bare femte eller sjette valg, det setter Buicks seier enda høyere. Masar ga over 16 i odds.