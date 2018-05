ERSTATNING: En mann må betale 150.000 kroner i erstatning til Nora Mørk. Foto: Overvik, Jostein

37-åring må betale 150.000 kroner i erstatning til Nora Mørk

VG / NTB

Publisert: 29.05.18 14:19 Oppdatert: 29.05.18 14:50

En 37 år gammel mann er i Forliksrådet dømt til å betale 150.000 kroner til Nora Mørk etter å ha delt en lenke med håndballstjernens private bilder.

Det skriver Nettavisen tirsdag.

– Nora Mørk er glad for dommen i Forliksrådet, da den viser at det var verdt å kjempe denne saken for seg selv og andre i samme situasjon, sier John Christian Elden, Mørks advokat, til Nettavisen.

Avisen skriver at mannen møtte i Forliksrådet uten advokat, men at han anførte at erstatningsbeløpet på 150.000 kroner var for høyt. Han har mulighet til å klage avgjørelsen inn for tingretten.

Den norske landslagsspilleren i håndball gikk tidligere i år til anmeldelse etter at private bilder av henne dukket opp på nettet som følge av at mobiltelefonen hennes ble hacket. Deretter ble lenker til bildene spredt åpent i sosiale medier.

Mørk har anmeldt 15 menn for å ha delt de private bildene uten hennes samtykke. Flere av disse har blitt bøtelagt.

Hun har tidligere fortalt at hun trøblet både med å spise og sove etter at hun ble hacket .

– Tiden leger alle sår sies det, og det gjør det kanskje, men dette er mitt liv hver dag. Det er tungt til tider, men jeg er egentlig en positiv person. Mye av hverdagen min dreier seg om å trene og ha det gøy. Det er absolutt mer glede i hverdagen enn for noen måneder siden, fortalte Mørk til NTB i mai.

Kneskadet

Nora Mørk truet med å gi seg på landslaget . Bakgrunnen var at private bilder ble spredd rundt blant spillerne på herrelandslaget, påsto Mørk. Noe som ble en stor sak mens herrelandslaget spilte EM.

Håndballstjernen ble skadet og røyk korsbåndet i Györ denne sesongen, og fulgte Stine Bredal Oftedal og lagvenninnene fra sidelinjen da de vant Champions League i mai.

Vil ikke gamble med EM

Skaden betyr også at hun er usikker til EM i desember med det norske landslaget.

– Håndballmessig er det viktig for meg å være god når jeg kommer tilbake. Jeg har ikke lyst å ramle inn i noe mesterskap bare fordi jeg har et kne som holder, sa Mørk til NTB i Budapest.