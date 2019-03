Vålerenga ble tirsdag feiret som seriemester i ishockey foran sine egne tilhengere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Vålerenga feiret seriegullet og valgte byderby

Vålerenga avsluttet grunnserien i ishockey med 4-0 over Ringerike og mottok det synlige beviset på seriemesterskapet. Så valgte man byderby i kvartfinalen.

NTB

Publisert: 05.03.19 23:47







– Vi velger Manglerud Star. Vi har slått dem seks av seks ganger denne sesongen, og det blir ikke mye reisevei. Vi har også tatt en liten runde med spillergruppa, og de fleste gikk for MS, sa sportssjef Espen Knutsen til TV 2

– Vi har et godt tak også på Stjernen, så valget var ikke gitt, men vi går inn med bra selvtillit etter 6-0 i matcher.

18-årige Sander Frøberg debuterte for Vålerenga tirsdag, scoret de to siste målene og ble kåret til banens beste spiller. Vålerenga stoppet på 108 poeng og ble seriemester med fire poengs margin.

Storhamar sikret 2.-plassen med 8-2-seier over Manglerud Star. Robin Dahlstrøm og Mikael Dokken scoret to ganger hver, mens Ulf Jimmy Andersson hadde fire assist. Hamarlaget valgte Stjernen, som endte sist av de åtte sluttspillklubbene med like mange poeng som Manglerud Star.

Stavanger var avhengig av at Storhamar skulle snuble om det skulle bli 2.-plass, og det håpet brast tidlig. Laget kjempet likevel hardt for poengene borte mot Sparta og tvang fram forlengning da David Morley satte inn 4-4 bare 21 sekunder før slutt på pasning fra tomålsscorer Luc Snuggerud.

Snuggerud ble ulykkesfugl da han i forlengningen ble utvist for å ha spilt videre etter å ha mistet hjelmen, og i overtall satte Peter Quenneville inn vinnermålet for Sparta, som vant 5-4.

Storhamar valgte likevel Sparta som kvartfinalemotstander framfor Frisk Asker, som var alternativet.

Seriekampene mellom de to klubbene har vært jevne, med Stavanger så vidt som det beste laget i innbyrdes oppgjør.

Seriefirer Lillehammer, som hadde spillefri i siste runde, fikk dermed femteplasserte Frisk som kvartfinalemotstander. Frisk avsluttet serien med 6-3-seier over Stjernen etter å ha scoret kampens tre siste mål. Selv om det skilte 12 poeng mellom Lillehammer og Frisk i serien kan også den kvartfinalen bli spennende.

Første kamp i NM-sluttspillet avvikles torsdag, med de høyest rangerte lagene hjemme.