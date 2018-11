FOTBALL: Magnus Carlsen på vei inn på Stamford Bridge for å se Chelsea mot Everton søndag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Erkefienden støtter Magnus Carlsen

SPORT 2018-11-12T06:44:04Z

LONDON (VG) Magnus Carlsen (27) opplevde søndag den tredje «remisen» i London da han var tilskuer i Chelseas 0-0-kamp mot Everton. Nå får Norges sjakkess overraskende støtte fra sin erkefiende ved sjakk-brettet.

Carlsen og Hikaru Nakamura har gjennom årene sendt atskillige stikk i hverandres retning. Nå kommer amerikaneren med en ganske oppsiktsvekkende støtte til nordmannen - i VM-kampen som han spiller mot en annen amerikaner, Fabiano Caruana.

Nakamuras begrunnelse for å heie på Carlsen og ikke Caruana, er at VM-utfordreren ikke er god i alle de tre sjakk-grenene: Klassisk sjakk, hurtigsjakk og lynsjakk. Caruana satser ikke på de to kjappe sjakk-artene.

– Jeg støtter Magnus. Hvis du blir verdensmester uten å være sterk i hurtig- og lynsjakk, så er det litt rart, sa Nakamura i seiersintervjuet etter at han søndag gikk til topps i den indiske turneringen i hurtigsjakk i Kolkata, der Levon Aronian og hjemmehåpet Pentala Harikrishna ble nummer to.

– Du bør være god i alle tre disiplinene for å være verdensmester. Magnus er fantastisk i hurtig- og lynsjakk også. Historisk ville det være litt merkelig om Magnus ikke vinner.

Nakamura og Caruana spilte nylig sammen på det amerikanske laget i sjakk-OL, og de representerer også samme sjakk-klubb i St. Louis. Derfor er Nakamuras støtte til Carlsen spesielt overraskende.

Magnus Carlsen tilbrakte altså søndagens fridag i sjakk-VM på Stamford Bridge, der han så vertene spille 0–0 mot Everton. Verdensmesteren hadde med seg trener Peter Heine Nielsen og fire kompiser til Chelseas hjemmebane.

– Magnus har hatt besøk av venner og spilt basketball, så dro de på fotballkampen, forteller manager Espen Agdestein.

– Det er viktig å få koblet av skikkelig under et VM. Det blir veldig intenst, og derfor er det bra å få ny energi på hviledagene.

Mandag er det klart for tredje parti i VM-matchen i sjakk. Magnus Carlsen har denne gang svarte brikker. Begge partiene til nå har endt med remis - og i begge partiene er det svart som har hatt taket på det - Carlsen i fredagens åpningsparti og Caruana i lørdagens parti nummer to i London.