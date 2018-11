Carlsen etter Caruanas sjokktrekk: – Jeg er ikke skremt

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana ½-½) Magnus Carlsen innrømmer at han var totalt uforberedt på Fabiano Caruanas tiende trekk lørdag.

Det var tårn til d8.

– Jeg tenkte «oh, shit», sa Carlsen da han ble spurt om det på lørdagens pressekonferanse etter andre parti av VM-matchen .

– Det er ikke særlig behagelig å se et trekk som klart er basert på kompliserte variasjoner – og være uforberedt.

Han trakk paralleller til et parti mellom Anatolij Karpov og Viktor Kortsjnoj i VM-matchen i 1978.

Sjelden har Magnus Carlsen vært mer klar på at han ble overrasket over et trekk fra en rival.

Lørdagens andre parti i VM-matchen endte også i remis. Men rollene var byttet fullstendig fra dagen før: Denne gang var det Caruana som hadde overtaket med svarte brikker.

Caruana la også merke til det.

– Han ble nok overrasket av tårn til d8. Det er et veldig rart trekk. Det er blitt spilt, men det er lenge siden. Ingen har sett på det trekket på evigheter, sa amerikaneren.

Da VG etterpå spurte Carlsen om han er skremt for resten av matchen som følge av Caruanas overraskelse lørdag, svarte verdensmesteren:

– Jeg sier ikke at det skremmer, men det forteller meg at han er villig til gå sin egen vei – ikke alltid følge tradisjonell teori. Men det er ikke noe nytt. Det gjør det mer spennende.

Rett etter partiet sa Carlsen til NRK at «dette er et helt nytt trekk som egentlig ser litt unaturlig ut for meg. Vi får se nærmere på om det er noe helt genialt».

Han var ikke veldig fornøyd med lørdagen.

– Dette var ikke så gøy. Det var bare å bytte av så mange brikker som mulig. Jeg ble litt overrasket i åpningen. Det ble ikke så mange sjanser til å vise hva jeg er god for, oppsummerte Carlsen til VG etterpå.

De to første partiene – av i alt 12 – har dermed endt med remis.

– To remis er ok – men det er ikke noe å hoppe i taket for, sa verdensmesteren etterpå.

Det kan virke som Carlsens fordel med å ha vært gjennom fire VM-matcher – mot Caruanas null – allerede er utlignet. Amerikaneren sprudlet i hvert fall av selvtillit lørdag.