Klæbo etter sesongstarten: – Jeg er ikke på samme nivå som i fjor

SPORT 2018-11-26T12:24:02Z

RUKA (VG) Johannes Høsflot Klæbo (22) innrømmer det selv. Han er ikke så god som forrige sesong.

Publisert: 26.11.18 13:24

Johannes Høsflot Klæbo startet sesongen med 2. og 9. plass i Ruka. Han var rasende etter tabben som kostet ham seieren på sprinten. På 15-kilometeren var han 47,6 sekunder bak Aleksandr Bolsjunov.

I fjor vant han alt i åpningen Finland. Og fulgte opp med nye verdenscupseirer, tre OL-gull og verdenscupseier sammenlagt.

– Jeg tror stort sett folk går fortere i år enn de gikk i fjor. Bolsjunov virker å være i mye bedre form i år enn i fjor. Han er fryktelig sterk, sier Klæbo til norske journalister i pressesonen på skistadion i Ruka.

Samtidig som flere konkurrenter er sterke, så innrømmer 22-åringen fra Trondheim dette:

– Jeg er ikke på samme nivå som jeg var i fjor. Så ærlig må jeg være, sier Klæbo.

Mangler litt

Tre nordmenn var bedre enn Klæbo på 15-kilometeren.

Emil Iversen ble nummer to, Martin Johnsrud Sundby nummer fire og Martin Løwstrøm Nyenget nummer åtte.

– Men jeg føler jeg tar steg her nå, og at ting blir bedre for hver helg, sier Klæbo.

22-åringen fra Trondheim fikk seg en real lærepenge da han tullet vekk seieren lørdag. Se tabben her:

Han har ikke gjort så mye annerledes foran denne sesongen enn sist.

– Jeg mangler litt hardøkter. Jeg mangler litt på formen. Jeg tror den kommer helg for helg, sier Klæbo.

– Er det planlagt at du ikke er i kjempeform nå?

– Man ønsker alltid å kjempe om seieren. Men jeg er realist: Lørdag hadde jeg en bra dag, jeg var pigg. I dag (søndag) var en tyngre dag. Nå må jeg se frem mot neste helg, svarer Klæbo.

– Bolsjunov har løftet seg mer

NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn er ikke bekymret for Klæbo.

– Han er litt senere med toppformen i år enn sist. Han har hatt litt færre hardøkter inn i sesongen i år, det tror jeg er hovedgrunn til at han ikke har helt samme nivå som under sesongstarten i fjor, sier Bjørn til VG og fortsetter:

– Jeg tror han finner toppformen innen kort tid. Forskjellen er at Bolsjunov har løftet seg enda mer, og at de på sitt aller beste er på samme nivå.

Se Klæbo legge seg langflat etter lørdagens tabbe her:

TV 2s Ernst A. Lersveen har fulgt langrenn i mer enn en mannsalder. Han mener det er umulig for Klæbo å følge opp.

– Forrige vinter gjorde han rent bord her, nå er han bak i køen. Det eventyret i fjor, det kan ikke kopieres, sier Lersveen.

Han mener Bolsjunov ser fryktelig god ut.

– Han russeren har ikke bare surfet på Svartehavet. Han ser nifst god ut, sier TV2-journalisten.

Birger Løfaldli er kommentator i Adresseavisen. Han forventer at Klæbo skal være på samme nivå som sist, minst.

– Det er for tidlig å felle noen dom over Klæbo etter bare en helg. Men jeg forventer at han tar det meste på sprint i år og at han tar et steg på distanse. For om det blir 9. plasser på distanserenn i vinter, det er vi ikke fornøyd med, sier Løfaldli.

Iversen er kjedeligere, men sterkere: