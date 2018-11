Magnus Carlsen reddet såvidt remis: – Jeg misset på så mye

LONDON (VG) (Magnus Carlsen-Fabiano Caruana 1/2–1/2, totalt 3–3) Magnus Carlsen (27) rotet seg fullstendig bort da han skulle slå til med hvite brikker. Han sloss febrilsk i det sjette partiet mot Fabiano Caruana (26) - og klarte på mirakuløst vis å redde remis.

Til tross for at han hadde hvite brikker, kom verdensmesteren i akutt trøbbel. Etter seks og en halv times spill og 80 trekk kunne han endelig puste lettet.

Caruana hadde et klart overtak, men amerikaneren klarte ikke å finne trekkene som kunne «sette ballen i mål». VM-utfordreren måtte innfinne seg med at presset ikke var nok til å vinne. Da han var hardt truet, klarte nordmannen å forsvare seg på mesterlig vis.

– Det er fælt å si det, men han har blitt utspilt, sa Simen Agdestein på VGTV om sin tidligere elev Carlsen da det så som mørkest ut etter drøyt 60 trekk.

Verdensmesteren var tydelig lettet på pressekonferansen etterpå:

– Jeg misset på så mye ...

– Det er bra at det eksisterer festninger, smilte Magnus - som for to år siden sa at «generelt tror jeg ikke noe særlig på festninger i sjakk».

Om det blir uavgjort etter 12 partier, blir det et sluttspill med hurtigsjakk, eventuelt lynsjakk og armageddon.

Her kan du spille gjennom fredagens parti i VGs sjakkstudio .

– Magnus vet at han kommer til å være klar favoritt i et eventuelt sluttspill. Men om han skulle tape et parti, er det ikke så store muligheter til å komme tilbake - selv om han klarte det mot Sergej Karjakin for to år siden, sier El Pais-journalisten Leontxo Garcia.

– For meg virker det som Magnus ser etter «tørre» posisjoner for å unngå at Caruana får noen som helst sjanse til å komplisere partiene, sier Garcia til VG.

– Én seier kan være nok til å vinne hele matchen, fastslår NRK-eksperten Torstein Bae.

Nok en gang i denne VM-matchen var det spilleren med svarte brikker som presset.

Simen Agdestein i VGTV-studio brøt ut i jubel over Carlsens e4-åpning, og også i VIP-loungen i London var det mange som gjorde store øyne.

Carlsens springer til d3 i trekk 3 var neste hevede øyenbryn-øyeblikk blant ekspertene, og begge dronningene forsvant fra brettet allerede i trekk 8.

– Dette er veldig spennende spill av Magnus, fastslo Jon Ludvig Hammer i VGTV, mens manager Espen Agdestein smilte fornøyd der han fulgte partiet fra en mezzanin med overblikk over «spilleburet».

– Magnus har god energi og godt humør, da er han gjerne på sitt beste, fastslo Agdestein.

Carlsen «vant» åpningen. Likevel luktet det remis lang vei.

– Vi får vente og se om Magnus klarer å trylle litt, sa Atle Grønn, mens mattogpatt.no -redaktør Tarjei J. Svensen fastslo i London:

– Vi må håpe på at Magnus maler motstanderen i senk.

Caruanas teamsjef Christian Chirila var også på plass i VM-lokalene fredag.

– Det er en veldig jevn kamp, konstaterte rumeneren.

Etter trekk 40 brukte begge lang tid på flere trekk. Det ble et sluttspill der Caruana hadde en hest mer enn Carlsen.

– Der var Magnus «shaky». Vi vet ikke hva dette betyr, sa en nervøs Jon Ludvig Hammer i VGTV.

– Det er en prekær situasjon for at Magnus kan tape partiet, fortsatte Norges nest beste sjakkspiller - men trodde likevel det ville ende med uavgjort.

Grisjtsjuk uttrykte det samme på chess24.com:

– Intuitivt er dette remis, sa den russiske toppspilleren.

I VM-arenaen var Nigel Short, som tidligere har spilt VM-match enig:

– Magnus er i trøbbel, men jeg tror han klarer remis.

Etter hvert viste imidlertid sjakkcomputerne større sjanse for Caruana-seier enn remis.

– Dette er ubehagelig, konstaterte Carlsen-manager Espen Agdestein og innrømmet at det kunne bli tap.

Superdatamaskinen «Sesse» fastslo etter hvert at det ville bli svart matt etter 36 trekk.

Lørdag er det hviledag i VM. Søndag skal Magnus Carlsen igjen ha hvite brikker.