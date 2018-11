Kasparov skeptisk til Carlsen etter siste remis: – Ikke lenger favoritt

LONDON (VG) Garry Kasparov var blant mange som ble sjokkert da Magnus Carlsen (27) tilbød remis til Fabiano Caruana (26) i 12. parti. Sjakk-legenden mener det tyder dårlig for omspillet.

Det er på Twitter at verdens beste sjakkspiller i perioden 1985–2000, tidligere trener for Carlsen, kommer med sin mening:

– I lys av det sjokkerende remis-tilbudet fra Magnus i en overlegen stilling, og med mer tid, så revurderer jeg min vurdering av at han er favoritt i hurtigsjakk, skriver Kasparov.

– Omspill krever enorme nerver, og det virker som om han mister sine, fortsetter Garry Kasparov.

Han mener altså at Carlsen, som her sjokkerer VGs eksperter, blir nervøs:

Kasparov-vennen Mig Greengard uttrykte seg slik på Twitter:

– Hvis Carlsen taper på tiebreak onsdag, kan vi si at han fortjente det fordi han forrådte Caissa med sitt remis-tilbud. Men han er fortsatt favoritt, og favoritten kan komme seg unna med å spytte gudinnen i øyet til tider.

Caissa blir regnet som sjakkgudinnen.

– Det er en skam for svart å tilby remis i en sånn stilling, fastslår en annen tidligere verdensmester, Vladimir Kramnik, ifølge chessbase.com.

Aleksandr Grisjtsjuk, rangert som nummer ni i verden, uttalte seg slik på chess24.com-sendingen:

– Jeg føler virkelig at i denne matchen viser Caruana bedre karakter enn Magnus. Når det gjelder karakter, var han sjefen i dag.

Carlsen forklarte valget sitt slik:

Grisjtsjuk – russer med masse humor – kommenterte de 12 remisene med «hvil i fred, klassisk sjakk».

Fabiano Caruana innrømmet at det kom uventet også på ham.

– Jeg ble litt overrasket over remis-tilbudet. Jeg tenkte på det en liten stund. Svart står bedre, men jeg følte at det var farligere litt tidligere.

Magnus Carlsen svarte godt for seg på pressekonferansen:

– For å være ærlig, så prøvde jeg bare å gjøre naturlige trekk. Alle kunne se at jeg egentlig ikke nødvendigvis gikk for det maksimale. Jeg ville bare ha en stilling som var helt trygg og der jeg kunne legge noe press. Hvis uavgjort ikke hadde vært et tilfredsstillende resultat, ville jeg åpenbart hatt en annen tilnærming.

Da han på pressekonferansen ble fortalt at trekket b5, ifølge computerne, hadde gitt ham et soleklart overtak, svarte Carlsen:

– Det bryr jeg meg ikke om.

Manager Espen Agdestein forklarte etterpå verdensmesterens tanker slik:

– Han ville ikke ta noen risiko som kunne ødelegge i dette ene partiet. Onsdag har han fire muligheter i hurtigsjakk.

Omspillet starter nemlig med fire partier hurtigsjakk – som spilles som én duell mellom dem:

Deretter er det lynsjakk. Det handler om matcher på to partier hver – slik at begge får både svart og hvitt. To partier regnes som en match, og om det skulle bli uavgjort i den første matchen, fortsetter de med match nummer to, tre, fire – og fem.

Siste mulighet for avgjørelse er såkalt armageddon. Dit kommer de neppe ...