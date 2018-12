SVINGTE SEG: Heidi Løke sammen med broren Frank, søsteren Lise og Frank Løkes dansepartner Tone Jacobsen. Foto: Trond Solberg, VG.

Slik ble Løke lurt trill rundt av broren: – Typisk Frank

BREST (VG) Tidligere i høst fikk vi en kveld se håndballspiller Heidi Løke (35) svinge seg på parketten i «Skal vi danse». Da hadde hun blitt lurt trill rundt av storebror Frank Løke (38).

– Jeg ble jo faktisk spurt om å være med i «Skal vi danse» sammen med Frank denne sesongen, men jeg takket nei fordi jeg vet jeg ikke er god til å danse. Han klarte jo ikke takke nei, sier Heidi Løke når VG møter henne på spillerhotellet formiddagen etter Norges storeslem mot Tsjekkia i forrige uke .

Likevel dukket også Heidi Løke opp på parketten. Sammen med søsteren Lise Løke danset hun sammen med bror Frank Løke i sesongens andre program, men at de faktisk skulle danse nettopp den kvelden var ikke helt planlagt.

– Planen var egentlig at søsteren min og jeg egentlig skulle inn for å se på ham og sitte sammen med publikum. Han ringte like før og spurte om vi kunne hjelpe til med å kaste noen kokosnøtter ned på ham. Da sa vi at det skulle vi ikke, men det endte likevel med at vi sa ja til det, forteller Heidi Løke.

Frank Løke var med i «Skal vi danse» til ette runde tre. Da ble han kastet ut på grunn av et nakenstunt.

Her kan du se hva Heidi Løke gjør når hun ikke er på trening og kamp under håndball-EM:

– Typisk Frank

Da Heidi Løke var på vei inn til Oslo fra Sandefjord, forberedt på at hun og søsteren skulle bistå ved å kaste kokosnøtter på broren, ringte telefonen igjen.

– Så fortsatte han med at vi kanskje måtte gjøre noe mer, som å danse for eksempel. Da sa jeg at det var helt uaktuelt, og at jeg skulle snu bilen og kjøre tilbake til Sandefjord. Så vi skulle egentlig være publikum, men plutselig ble vi en del av koreografien. Da vi kom frem var det jo ikke bare kokosnøtter som skulle kastes, vi skulle være med på noe løft på slutten av dansen og masse greier, forteller Heidi Løke, som likevel tar det hele med et smil.

– Men det er typisk Frank. Han forteller litt av det vi skal gjøre, men ikke alt, sier hun med et glimt i øyet.

– Så dere ble rett og slett kastet ut i det?

– Vi ble kastet ut i det, og endte opp med kostymer og alt, avslutter Heidi Løke og ler.