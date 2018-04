SLUTT: Arsène Wenger ser betenkt ut under en Europa League-kamp mot AC Milan i mars i år. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Eksperter: Disse bør ta over for Wenger

Publisert: 20.04.18 20:17

SPORT 2018-04-20T18:17:59Z

En 22 år lang regjeringstid som Arsenal-manager er over for Arsène Wenger (68). Nå starter jakten på en ny. Ekspertene VG har snakket med lister opp fem mulige alternativer.

Viasats Petter Veland, Roar Stokke , samt Jan Åge Fjørtoft , har helt forskjellige kandidater til den ledige jobben. De ber Arsenal-ledelsen se til Tyskland, Italia og Spania i jakten på en Wenger-arvtager.

– Jeg tenker på Luis Enrique som en fin mann å starte æraen etter Wenger med. Han er tilgjengelig og hatt en slik type jobb før, sier Veland – og utdyper:

– Han har stor ballast, han kjenner mekanismene ved å trene en så stor klubb, han vet hvordan man vinner titler, hvordan man håndterer stjerner og den type spillestil som Arsenal har hatt, sier La Liga-eksperten.

Språktrøbbel

Veland har ett stort ankepunkt mot mannen som hadde en stor karriere som spiller og som senere har trent Barcelonas B-lag, Roma, Celta Vigo og til slutt Barcelonas aller beste menn mellom 2014 og 2017.

Det var i den katalanske klubben han har hatt sin storhetstid som manager. Han vant både cup-, serie-, Champions League- og UEFA Super Cup-trofeet.

Luis Enrique snakker nemlig ikke engelsk så stødig – kanskje behersker han det ikke så bra som en Premier League -manager bør, sier Veland.

I samme åndedrag påpeker han uansett at det samme er tilfelle for Tottenhams argentinske manager, Mauricio Pochettino, som på sin side har hatt stor suksess i London.

– Frem til nå er Arsenal det som har vært mest likt Barcelona. Det første som slår meg er at jeg i hvert fall – dersom jeg var en del av klubbledelsen – hadde tatt en telefon til Enrique, sier Veland.

– To forskjellige idretter

Veland er også klar på at Arsenal-styret har litt av en jobb foran seg. Klubben har ikke ansatt en manager på over to tiår. Dermed er det helt andre ting som spiller inn når en rett kandidat nå skal ansettes.

I og med at internett omtrent ikke fantes da Wenger ble ansatt, må man ha inn en manager med en oppdatert forståelse for hvordan tradisjonelle medier, sosiale medier fungerer og hvordan man håndterer alle meninger om laget og manageren.

– Det er to forskjellige idretter, mener Veland.

Kan runde av med Europa-triumf

Det er 22 år siden Wenger ble ansatt i Arsenal. 30. september 1996 startet England-eventyret hans som har resultert i tre Premier League-titler og syv FA-cuptrofeer. En gang i neste måned er en æra over. Wenger gikk selv ut i en pressemelding fra klubben og bekreftet at han er ferdig etter denne sesongen.

Enten blir den siste kampen borteoppgjøret i ligaen mot Huddersfield den 13. mai, eller en finale i Europa League den 16. mai. Bare Atlético Madrid står i semifinalen i veien for det som kan bli en meget god avslutning på Arsenal-karrieren for Wenger.

Kyniker eller underholder?

Viasat-kommentator Roar Stokke skulle gjerne visst hvordan Arsenal-ledelsen definerer deres nye managertype.

Skal de ha en som representerer det Wenger står for, eller skal de ha inn en mann som primært tenker på å vinne trofeer?

– Hvis det er det første, så er kanskje Brendan Rodgers i Celtic et godt navn. Han kan passe godt inn. Jeg ønsker at Arsenal fortsatt skal spille god fotball og Rodgers kan ivareta det Wenger har lagt igjen av kulturarv. Hvis det er den profilen de ønsker, så kan han passe utmerket inn, sier han.

Han viser til at Rodgers er en ypperlig fagmann, er britisk og kjenner kulturen. «Han representerer også noe positivt». Det er det Wenger har gjort også; som offensiv, skapende og utviklende i fotballen, mener Stokke.

– Men hvis klubben tenker at nå skal vi vinne trofeer og bli seriemestre, så er Diego Simeone i Atlético Madrid, og Massimiliano Allegri i Juventus, mer riktig. De har ført klubber til seriemesterskap, til toppen av Europa. De står for en litt mer pragmatisk tilnærming. De er garantister for den kyniske delen som har manglet under Wenger, sier Stokke – som også snakker varmt om Romas Eusebio Di Francesco – mannen som har tatt italienerne til en råsterk Champions League-semifinale i år.

Vil ha ung, tysk manager

For Jan Åge Fjørtoft hadde det vært mest spennende med Hoffenheim-trener Julian Nagelsmann (30).

Han mener Nagelsmann i tospann med sportsdirektør Alexander Rosen kunne gått gjennom hele klubben og «startet den på nytt».

– Med for eksempel en Carlo Ancelotti, så hadde det blitt en historie som bare gjentar seg. Med Nagelsmann får de en som har hatt suksess ved å være innovativ og ha stort pågangsmot. Det hadde vært spennende dersom de turte å begynne på nytt igjen. Nagelsmann har det som skal til for en god klubb, sier Fjørtoft.