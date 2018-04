DRAMATISK: Per Oleg Midtfjeld og Ferrari B. R. fotografert på Momarken travbane høsten 2017. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Travfolket tapte i retten: – Hvorfor er det andre regler for oss enn for Northug og Bjørgen?

Publisert: 25.04.18 11:53 Oppdatert: 25.04.18 13:22

«Katastrofe» og «dramatisk» er ord som går igjen i norsk hestesport onsdag etter en lagmannsrettsdom som kan bety at kusker og trenere må betale moms tilbake fra 2014.

– Hvorfor er det andre regler for våre toppkusker enn for Petter Northug og Marit Bjørgen, undrer Svein Morten Buer, generalsekretær i Det Norske Travselskap.

– De betaler ikke moms på premiepengene sine. Det gjør heller ikke hesteeierne. Vi forstår ikke hvordan det kan være annerledes med trenere og kusker.

Buer forteller at det i alt handler om 21 mill. kroner som de må ut med i etterberegnet moms.

– Dette kan bety kroken på døren for mange aktive, sier Per Oleg Midtfjeld, kjent som trener og kusk for blant annet topphesten Ferrari B.R.

– Det er krise for sporten, mener traveksperten Anders Mikkelborg, og tipper at dette kan bety millionbeløp som må etterbetales for de aller beste.

– Kusker kan komme til å gå konkurs. Det er små marginer i dette gamet, og mange sliter. Hvis de må ut med 400–500 000 kroner eller opp mot en million i moms nå, så spørs det hvordan det går, mener Mikkelborg.

Det er Trav og Galopp-nytt som onsdag melder at hestesporten har tapt på alle punkter i den såkalte «Tengsareid-saken». Det er Agder Lagmannsrett som har avsagt dom, og der heter det at de «anser DNTs trekkordning (oppsittpenger + provisjon av premie) som en tjenesteavtale mellom hesteeieren og kusken/treneren, og at den derfor er momspliktig».

Travselskapets generalsekretær Svein Morten Buer opplyser til VG at saken nå skal legges fram for styret, som skal avgjøre om saken skal ankes.

– Våre advokater råder oss til å anke, men det er styret som skal ta avgjørelsen. Og den kommer ganske raskt, sier Buer.

– Dette er en katastrofe for travsporten. Dette er jo bare en av flere saker. Først måtte Rikstoto registrere alle som skulle spille, det kostet 30–40 mill. kroner. Og det pågår også en moms-sak i forbindelse med Rikstoto Direkte, forteller Anders Mikkelborg, kjent programleder på Rikstoto.

– Dette er i hvert fall kroken på døren for noen, når vi vet hvor mange som sliter fra før, mener Mikkelborg.

Lars Anvar kolle sier at dette har «stor konsekvens» for travsporten.

– Om det kommer til å handle om konkurser, vil jeg ikke uttale meg om nå. Jeg ønsker å sette meg nærmere inn i dommen.

– Med tanke på at det vil handle om å betale moms tilbake til 2014, er det noen og enhver som kommer til å slite, mener Per Oleg Midtfjeld.

– Dette er et hardt slag for norsk travsport.

Øystein Tjomsland, trollmannen bak unikumet Tekno Odin, er overrasket over dommen, men usikker på hvor dramatisk den kommer til å bli.

– Det er en kjedelig situasjon, men vi må bare ta dommen til etterretning og jobbe ut fra de kårene vi får. Det er ikke så mye annet vi kan få gjort, hvis dette blir praksis fremover.

– Det er likevel overraskende at travsporten taper på alle punkter så lenge moms-frihet har vært praksis så lenge, og det har vært så mange ettersyn gjennom årene. Premiene har vært holdt moms-frie gjennom alle år.

Tjomsland mener det er spesielt at dette kommer opp nå.

– Hvis du kjører inn 100 000 kroner og får 10 000 kroner i provisjon, vil det altså handle om 2500 kroner i moms. Det er i seg selv ikke så dramatisk. Det er etterberegningen som er det dramatiske.

Espen Schem, leder i foreningen for travtrenere, sier til VG at de kommer med en pressemelding sammen med Travselskapet senere onsdag.

