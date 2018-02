GIKK GJENNOM VERDIER: En svensk dokumentar tar for seg en rekke blodverdier blant idrettsutøvere - også norske. Illustrasjonsbildet i denne saken viser flasker man benytter seg av i urinprøver. Foto: Matt Dunham / TT / NTB Scanpix

SVT-dokumentar: 16 norske løpere med unormale blodverdier

NTB

Publisert: 07.02.18 22:01

SPORT 2018-02-07T21:01:30Z

SVTs omtalte dopingdokumentar hevder 16 norske skiløpere har hatt mistenkelige høye blodverdier. Sannsynligheten for doping pekes på som høy i tre tilfeller.

Ingen navn blir nevnt i forbindelse med bloddoping i den svenske dokumentaren. Sveriges Television (SVT) har samarbeidet med Sunday Times, tyske ARD og magasinet Republik om å se nærmere på mulig doping i langrennssporten.

– Kaldblodig juks

De har fått tilgang til en database med over 10.000 prøvesvar fra nesten 2000 skiløpere på øverste nivå. I onsdagens Uppdrag granskning-episode blir det påpekt at over 70 medaljevinnere i OL og VM siden 2001 har hatt unormalt høye blodverdier.

SVT hever det for Norges del er snakk om 16 løpere med blodverdier som ifølge eksperter kun kan forklares som naturlig i ett av 100 tilfeller.

Dokumentarskaperne har snakket med fire eksperter, der en av dem er den amerikanske legen James Stray-Gundersen. Han mener det er høy sannsynlighet for doping for tre av de norske utøverne.

– Det er kaldblodig juks, sier Stray-Gundersen om noen av de høye blodverdiene.

Astma

Amerikaneren har forsket på blodmanipulasjon, og han har tidligere jobbet for Verdens Antidopingbyrå (WADA) og Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Dokumentaren på SVT1 ble for øvrig vist klokken 20.00 norsk tid, mens det ennå er natt i Sør-Korea. Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, hadde likevel følgende melding til ABC nyheter tidligere onsdag:

– Vi har bare informasjon om innholdet fra mediene. Skiforbundet ønsker ikke å kommentere prøver eller tester vi ikke har noen kunnskap om, men alt vi driver med i norsk langrenn tåler dagens lys. Anklagene fra SVT er godt kjent fra tidligere dokumentarer og vi har ved en rekke anledninger tilbakevist og forklart hva som er årsakene til suksessen, sa Graff.

Annen halvdel av onsdagens dokumentar tok for seg problematikken rundt bruken av astmamedisin. Saken til Martin Johnsrud Sundby ble brukt som eksempel.

Ifølge SVT har 70 prosent av alle norske OL-medaljer siden 1992 blitt vunnet av utøvere som tar astmamedisin. Tallet for svenskene ligger på 50 prosent, viser gjennomgangen i dokumentaren.

Viser til granskningsutvalget

Graff slår tilbake mot påstandene og viser til den omfattende rapporten til det uavhengige granskningsutvalget.

– Utvalget gikk grundig gjennom medisineringen i norsk langrenn i fjor. Norges Skiforbund er glad for at man prøver å avsløre jukserne, men utfordringen så langt er at også uskyldige løpere og lag som egentlig fortjener ære for sine fantastiske prestasjoner nok en gang blir mistenkeliggjort. For øvrig viser vi til Det Internasjonale Skiforbundet (FIS) som har det overordnede ansvaret for dopingkontroller og oppfølging av disse, sier han.