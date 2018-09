IOC-medlem: Kristin Kloster Aasen i Pyeongchang under OL i februar. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Fjørtoft til angrep på IOC-medlem Kloster Aasen: - Enten forstår hun ikke hva som skjer, eller så vil hun ikke forstå

SPORT 2018-09-22T08:54:40Z

Linda Hofstad Hellelands internasjonale rådgiver, Jan Åge Fjørtoft, går knallhardt ut mot hvordan Norges idrettsforbund lar et IOC-medlem fronte håndteringen av Russland-saken.

Publisert: 22.09.18 10:54 Oppdatert: 22.09.18 11:30

I sin tid jobbet Fjørtoft aktivt for Oslo2022-kampanjen. Nå har pipen fått en fullstendig annen lyd, både hva gjelder synet på internasjonal og norsk idrettsledelse.

Den pensjonerte fotballspilleren er rådgiver for den norske WADA -visepresidenten, som forgjeves forsøkte å stoppe gjeninnsettelsen av Russlands antidopingbyrå. I sosiale medier reagerer Fjørtoft særdeles kraftig, både på avgjørelsen og hvordan Norges idrettsforbund (NIF) har håndtert saken.

Først da avstemningen var over - og Russland var tilbake - uttalte idrettsforbundet at var uenige med WADA, og dermed enige med Helleland.

Timingen får Hellelands internasjonale rådgiver Jan Åge Fjørtoft til å rase. Overfor VG utdyper han kritikken slik:

– Det er lett å prate om verdier når det ikke koster noe. Beckie Scott og Linda Hofstad Helleland har stått under et enormt press. At NIF ikke ville gi dem støtte er først og fremst et svik mot alle utøverne rundt om i verden som kjempet som løver mot dette vedtaket, sier Fjørtoft, som nå har en ubetalt rolle som rådgiver til Helleland.

Paradoks

Spesielt IOC-medlemmet Kristin Kloster Aasen får gjennomgå av den innflytelsesrike rådgiveren. WADA eies 50/50 av IOC og internasjonale myndigheter, og den mektige idrettsorganisasjonen har presset hardt på for å få Russland tilbake. Fjørtoft trekker frem at NIF-visepresidenten som ble utpekt til å fronte saken, også er medlem av IOC.

– Paradokset er jo at NIF nå sier de er mot vedtaket. Men NIF er jo en del av IOC. Så da må jo spesielt visepresidenten i NIF, Kristin Kloster Aasen, ta en prat med IOC-medlem Kristin Kloster Aasen om hvorfor de gjorde dette.

– Hva tenker du om at Kloster Aasen, som er IOC-medlem, uttaler seg på vegne av NIF?

– Hun må svare for det IOC gjør. Enten forstår hun ikke hva som skjer, eller så vil hun ikke forstå, svarer Fjørtoft, som ble kjent med Hofstad Helleland i forbindelse med OL-søknaden og har vært hennes rådgiver siden hun ble visepresident i WADA senhøsten 2016.

Fjørtoft har selv hatt en rekke ulike roller og funksjoner etter at han la opp som fotballspiller.

Videre gir den tidligere landslagsspilleren i fotball, nå TV-personlighet, ros til skipresident Erik Røste og trolig presidentkandidat til NIF-valget neste år, Sven Mollekleiv, for at de så tydelig uttrykte støtte til Helleland. Før han leverer en siste bredside til NIF og Kloster Aasen:

– Når du ikke er tydelig i ditt forsvar for gode verdier og verdens utøvere, da skal man rett og slett ikke være i ledelsen av idretten.

Ønsker ikke kommentere

VG har vært i kontakt med Kloster Aasen lørdag formiddag, og gitt henne anledning til å svare på kritikken fra Fjørtoft. Det ønsket hun ikke, og viste til uttalelsene hun kom med på vegne av Idrettsstyret fredag ettermiddag .

Da svarte hun slik på spørsmål om hennes dobbeltrolle i denne saken, som visepresident i NIF og medlem i IOC.

– Jeg synes ikke det (er et problem). Heller ikke Idrettsstyret. IOC-representantene i WADA for stå for det. IOC har ikke formidlet noe til meg om hvordan jeg skal uttale meg i denne saken. Jeg uttaler meg på vegne at NIF (Norges idrettsforbund). Det er den rollen jeg har i denne sammenhengen, sa Kristin Kloster Aasen til VG da.

Skuffet

Helleland sa torsdag i en uttalelse at hun er veldig skuffet på vegne av rene utøvere, og alle som tror på en ren idrett, etter at Russland var tilbake.

– Dette kaster en mørk skygge over troverdigheten til antidoping-bevegelsen, sa Helleland i uttalelsen .

De russiske dopingskandalene er blitt sett på som en av de største idrettsskandalene i moderne tid.

Den såkalte McLaren-rapporten fra 2016 konkluderte med at mer enn 1000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter skal ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi. Siden 2015 har Rusada, Russlands antidopingbyrå, vært utestengt fra WADA.

Men torsdag kom de altså tilbake.