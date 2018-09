Elleville scener da Woods tok første seier på fem år

SPORT 2018-09-23

Fulgt av et gigantisk folkehav på fairwayen i Atlanta returnerte Tiger Woods (42) til golftronen.

Publisert: 23.09.18 23:58

– Jeg elsket hvert sekund av dette. Kampen, de tøffe forholdene, jeg elsket alt, sa en tydelig rørt Woods i et intervju vist på Eurosport.

Det var rett etter at han umiddelbart gikk bort til kjæresten Erica Herman og takket henne med et kyss. Det har blåst heftig rundt Woods sitt personlige liv siden utroskapsskandalen og samlivsbruddet med svenske Elin Nordegren i 2010 , og senere bruddet med alpinist Lindsey Vonn . Woods og Herman har vært et par siden september 2017.

– Det har ikke vært så lett de siste årene. Jeg hadde aldri greid det uten personene som har vært rundt meg. De andre spillerne vet hva jeg har slitt med, og det var stort å se de da jeg kom inn på siste hull, forklarte Woods, som også gratulerte Justin Rose med sammenlagtseieren FedEx Cup.

Den tidligere verdenseneren og superstjernen har vunnet hele 14 majortitler og 79 PGA-turneringer, men det er 1876 dager siden han forrige gang kunne løfte et trofé. Det var i 2013.

– Jeg har vist gjennom året at jeg kan spille, og jeg visste jeg hadde sjansen, fortsatte Woods, mens tilskuerne taktfast ropte navnet hans etter at den 80. turneringsseieren på PGA-touren var et faktum.

På vei mot det siste hullet slapp publikum inn på fairwayen, og det var et folkehav som fulgte Woods inn til seieren.

Han gikk inn i siste runde med en ledelse på tre slag søndag, et forsprang han aldri tidligere har tapt i sin karriere.

Det gjorde han heller ikke. Hans nærmeste konkurrenter, Rory McIlroy og Justin Rose presterte ikke på topp, mens Woods lenge spilte stabilt, trygt og godt.

– Han leker med verdenseliten, han knuser de, utbrøt Eurosport-kommentator Per Haugsrud etter en perfekt putt fra Woods på det 13. hullet.

Det var helt til det 14. hullet, hvor han var en snau halvmeter unna å slå ballen i vannet. Men marginene var på Woods sin side. Han fortsatte å slurve litt på de siste hullene, men avsluttet foran landsmennene Billy Horschel og Dustin Johnson.

– Det er ikke lett, selv for Tiger Woods , det blir et nervedrama, sa Haugsrud, før en åpenbart nervøs Woods tok seg god tid på det 17. hullet for den avgjørende putten.

Golf-legenden var ute med ryggproblemer i 15 måneder fra desember 2016, men gjorde comeback tidligere i år.

I Valspar Championship i Florida i mars gjorde han sin første topp fem-plassering på PGA-touren siden 2013.

Woods har vært gjennom utallige utenomsportslige skandaler de siste årene og det toppet seg i mai i fjor, da han ble arrestert for å ha kjørt under påvirkning av alkohol eller narkotika. Han ble til slutt dømt til blant annet 50 dager samfunnstjeneste for uaktsom kjøring, og videoen etter arrestasjonen var ikke oppløftende:

– Jeg har forsøkt å lete etter sammenligninger. Da Northug vant i Falun, etter det han hadde gjennomgått, var det litt samme følelsen. Med Woods kan man gange Northug med ti, beskrev Eurosports golfkommentator, Per Haugsrud til VG før den fjerde runden søndag.