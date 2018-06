PÅ IDRETTSGALLA: Andreas Ygre Wiig og samboeren Hanna Sophie Sæthre Schanz på den røde løperen foran Idrettsgallaen i januar. Foto: Olsen, Geir / NTB scanpix

«Mesternes mester»-Wiig frastjålet alle X Games-medaljene

Publisert: 16.06.18 17:46 Oppdatert: 16.06.18 17:56

Andreas Ygre Wiig (36) fortviler etter at han natt til fredag ble frastjålet alle sine fem medaljer fra snowboard-triumfene i X Games.

– De har enormt stor verdi for meg, men ingen verdi for noen andre. Jeg håper inderlig at de kommer til rette igjen, gjerne mot en dusør, sier Andreas Ygre Wiig til VG.

Andreas Ygre Wiig er en av Norges aller mest suksessrike snowboardkjørere. Fra begynnelsen på 2000-tallet frem til for 10 år siden, vant han en rekke prestisjefylte internasjonale snowboarding-konkurranser. Blant annet tre gullmedaljer i X Games i USA - den siste i 2008.

Han tok også en sølv og bronsemedalje i sportens mest prestisjefylte konkurranse.

Han utmerket seg spesielt i slopestyle. For tre år siden ble han kåret til tiårets snowboardkjører av Norges snowboardforbund. Etter at han måtte gi seg på grunn av skader, har han jobbet som ekspertkommentator for TV. Han deltok også i NRKs «Mesternes mester» tidligere i år.

Nå er han imidlertid i villrede, og ergerlig på seg selv. Da han og samboeren Hannah Sophie Sæthre Schanz (27) skulle ha visning i forbindelse med salg av parets leilighet på Frogner i Oslo, plasserte han noe av innboet i kjellerboden - bak to solide og låste dører.

Blant annet de fem X Games-medaljene.

Da han oppdaget at paret, som har sønnen Leo, var blitt offer for innbrudd, viste det seg at tyvene kun hadde tatt med seg medaljene. Ikke noe annet. Ingen andre av hans mange medaljer og utmerkelser. Andreas Ygre Wiig synes det er påfallende og at innbruddet virker svært «målrettet».

Tyvene hadde også brutt seg inn i andre kjellerboder og tatt med seg forskjellige verdisaker fra disse.

– Jeg husker at Kjetil André Aamodt ble frastjålet sine OL-medaljer, og at han etter hvert fikk dem tilbake. Jeg håper at noen ærlige personer kan sørge for at jeg er like heldig, sier Andreas Ygre Wiig til VG.

– Det var selvsagt veldig dumt av meg å plassere dem der mens vi skulle ha visning. Men jeg har bodd her i elleve år og er aldri blitt offer for innbrudd, før nå, forteller han.