Kjetil Jansrud: Ikke plass til OL-greier

Publisert: 17.01.18 22:26

SPORT 2018-01-17T21:26:39Z

KITZBÜHEL (VG) Kjetil Jansrud (32) skal forsvare Sotsji-gullmedaljen i Pyeongchang-OL om en måned, men avviser tvert at han har egnet det en tanke.

– Ingenting. Nå er det Kitzbühel. Det er ikke plass til OL-greier. Jeg har nervefokus. Bare det å kjøre inn i dalen her er såpass heftig, svarer super G-mesteren fra 2014 - og bronsemedaljevinneren i utfor - på VGs spørsmål om han har begynt å tenke på vinterlekene i Sør-Korea.

Verdenscupen i østerrikske Kitzbühel byr på super-G fredag, det klassiske utforrennet i «Die Streif» lørdag og slalåm med blant andre Henrik Kristoffersen søndag.

Utenlandske medier dominerte det siste pressetreffet med Norges to fremste fartsmenn, Aksel Lund Lund Svindal (35) og Kjetil Jansrud , onsdag ettermiddag på Tiefenbrunner hotell. Førstnevnte var nær ved å få karrieren ødelagt her for to år siden, Jansrud vant utforklassikeren i Østerrike i 2015 - men «er litt spent».

Det er en stund siden han vant: super-G i Canada i slutten av november.

– Ski-formen er bra. Men jeg «kjørte ut» sist, sier han med tanke på super-G og 35. plassen i Bormio 15. desember.

Når det gjelder spørsmålet om OL, tilføyer han at han gleder seg til å dra over til Sør-Korea - fordi OL har et unikt «idrettsperspektiv». Men sportslig sett ville det «ikke være aktuelt» å stå over rennene i Kitzbühel, eller neste ukes utfor i Garmisch-Partenkirchen for den saks skyld, til fordel for OL.

Kjetil Jansrud påpeker også, med tanke på status og prestisje, at det er flere tilskuere på plass i Kitzbühel, enn det vil være i OL noensinne.

– Jeg kjenner at det er viktig ikke å bli for nonchalant eller for spent, slik at det går ut over resultatene, sier han.

– Men risikoen; det kan gå galt?

– Jo, selvfølgelig. Men den fins over alt. I Garmisch også. Jeg vurderer ikke risiko inn mot OL. Men jeg er heller ikke glad i å ta risiko. Min kjørestil er «smooth». Jeg har vunnet mange seirer uten å ta for mye risiko, svarer Kjetil Jansrud.