GOD NUMMER TO: Kjetil Jansrud (32) ledet Kitzbühels super-G helt til Aksel Lund Svindal (35) kastet seg ut i traseen der de skal kjøre utfor lørdag. Jansrud leder super-G sammenlagt etter sin første pallplass i disiplinen i Kitzbühel. Lund Svindal vant den for tredje gang i den østerrikske alpinmetropolen. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Lund Svindal og Jansrud: Begge kan bli historiske

Publisert: 19.01.18 19:20

SPORT 2018-01-19T18:20:55Z

KITZBÜHEL (VG) Etter dobbeltseieren i super-G tyder mye på at Aksel Lund Svindal (35) og Kjetil Jansrud (32) begge er gode nok til å bli første nordmann som vinner det klassiske utforrennet – fra topp til bånn – i «Die Streif».

– Absolutt. Det er litt lettere hvis du har flyt. Det er klart at vi med dobbeltseier har litt flyt. I morgen (lørdag) blir det en tøff dag, det er om å gjøre å få det til bra igjen, svarer Aksel Lund Svindal på VGs spørsmål om de – under rådende krevende forhold – profitterer på omtrent en mannsalders erfaring.

– Det blir veldig spennende. Men er det et sted de får det til, er det her i Kitzbühel. Det ville være veldig kult hvis det blir fra toppen, sier Kjetil Jansrud med hensyn til spørsmålet om det blir en «hel» utfor lørdag.

– Imponerende

Arrangøren strevde fælt med å få i stand traseen til super-G fredag. Løypa ble flyttet inn i utfortraseen «Die Streif», med målpassering høyt opp ved det som heter Hausberg – ute av syne for publikum ved det vanlige målområdet.

Fredag kveld ble det imidlertid meldt om kuldegrader og overkommelig nedbørsmengde. Det vil antagelig si en fullverdig utforklassiker.

Kjetil Jansrud satt på ledertronen da Aksel Lund Svindal åtte startnummer senere enn ham, feide gjennom «den nye» super-G løypen og inn til den suverene seiersmarginen 50/100.

– Jeg visste det. Jeg vet at han har evnen. Hvis han «treffer», vet du at det går fort. Han tar meg i de partiene han er kjempegod. Det var imponerende. Jeg så det komme, sier Kjetil Jansrud.

– Jeg kjørte solid, uten noe «mer». Var ute i løssnøen et par steder, sier han.

– Vil vinne alle renn

– Hvis det har vært dobbeltseier her før, må det ha vært i «kombien» (kombinasjonen utfor/slalåm). Det kan ikke ha skjedd før at det er blitt dobbeltseier (i super-G) for de andre, tilføyer han.

– Det må vel være bra med tanke på i morgen (lørdag)?

– Ja, ja – selvfølgelig. Jeg kan ikke være skuffet. Jeg er superfornøyd. Vi må nyte dobbeltseieren, svarer Kjetil Jansrud på VGs spørsmål.

Verdenscupens beste mann i super-G understreker også, med tanke på mulige ymse forhold lørdag, at de norske alpingutta er flinke til å takle det uforutsette. De trener ofte under dårlige forhold, de «vet» at de trener mest, de trener i vanskelige løyper – og gir de «full gass» er alt mulig.

Aksel Lund Svindal var inne på det samme under den internasjonale pressekonferansen fredag ettermiddag, cirka 18 timer før planlagt start for utforrennet.

– Utfor; det blir veldig spennende. Vi kunne ikke fått en bedre start. Kitzbühel er det nest største etter OL. Men i alpint kan vi ikke si at vi vil vinne dette, men ikke dette. Holdningen må være at du går inn for å vinne alle rennene, sier Aksel Lund Svindal.

– En maskin

På spørsmål om smerter i kneet, svarer han at det er «helt vanlig».

– Han er helt rå. En maskin. Han har gjort det før, og gjør det igjen. Han leverer gang på gang. Det er bare å se og lære, sier Aleksander Aamodt Kilde (25).

Han endte på 12. plass etter å ha vært influensasyk under forberedelsene til Hahnenkamm-rennene.

Alpin-sportssjef Claus Ryste mener at «ja, ja», den historiske dobbelttriumfen «er en fordel» og gir ekstra selvtillit foran den viktigste dagen i Kitzbühel-helgen.

– Det viser at gutta er i form. Det er gledelig med Kjetil (Jansrud). Du ser at han er fornøyd. Aksel (Lund Svindal) er litt sen inn i Steilhang, men han har en enorm fart ut på flaten. Han er helt rå på det, sier Claus Ryste.

– Vi er veldig sterke mentalt. Det var noe vi pratet om på morgenmøtet (før super-G). Vi er flinke til å gripe mulighetene; ikke så opptatt av «om og men», tilføyer sportssjefen.

