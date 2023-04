Rune Andersen blir ny styreleder i Antidoping Norge. Her er han etter å ha mottatt hedersprisen på Idrettsgallaen i 2021.

Rune Andersen ny styreleder i Antidoping Norge

Tidligere Wada-direktør Rune Andersen (70) erstatter Thorhild Widvey som styreleder i Antidoping Norge.

NTB

Andersen har bred erfaring fra antidopingarbeidet gjennom mange tiår. Fra 2002 til 2014 var han direktør i Verdens antidopingbyrå (Wada), og de siste årene ledet han friidrettens arbeidsgruppe som jobbet opp mot utestengelsen av Russland.

– Jeg synes det er veldig spennende å tre inn som styreleder og er ydmyk for den tilliten som er gitt meg. Jeg ser fram til å jobbe med et godt sammensatt styre og en administrasjon som jeg kjenner godt. Vi har spennende oppgaver å ta tak i, og jeg ser fram til å være en del av framtidens ADNO, sier Andersen i en pressemelding.

70-åringen var leder av internasjonal avdeling i Antidoping Norge fra 2014 og fram til han gikk av med pensjon i 2020. Andersen ble tildelt hedersprisen på Idrettsgallaen i 2021.

Widvey gir seg som styreleder i ADNO etter å ha hatt toppvervet de siste fem årene.

– Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å bidra i arbeidet for en ren idrett, både internasjonalt som medlem i Wadas styre og nå sist en god periode som styreleder i Antidoping Norge, sier den tidligere Høyre-statsråden.

