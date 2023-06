SOMMERSTJERNER: Disse tre blir å se på VG+ Sport i sommer.

Se Haaland, Ruud og Ødegaard på VG i sommer

I sommer kan du se Norges største idrettsstjerner i aksjon direkte på VG. Her er sommerprogrammet på VG+ Sport.

Det blir nok av godbiter å streame på din mobil eller TV fra VG+ Sport i sommer. U21-EM er allerede godt i gang, der dessverre Norge røk ut med minste mulig margin.

Nå er det det norske U19-landslaget som skal i aksjon i EM på Malta som starter mandag 3. juli. Dette er Norges kamper i gruppespillet:

Norges kamper kan du se gratis uten et VG+ Sport-abonnement, men du må være innlogget på din VG-bruker for å se dem.

Stream Ødegaard og Haaland på VG

Etter at de to europamesterskapene er ferdig begynner fotballfesten for alvor: I sommer kan du se over 50 pre-season-kamper direkte med VG+ Sport.

De er fordelt på to kategorier:

Blant høydepunktene er to kamper med Erling Braut Haaland og Manchester City i Tokyo mot henholdsvis Bayern München og Yokohama F. Marinos.

Haaland fikk sin debut mot nettopp Bayern i fjor sommer:

I tillegg skal Martin Ødegaard bryne seg på tøff motstand med sitt Arsenal på turné i USA. De skal møte Barcelona natt til 27. juli.

Se Liverpool og Manchester United i pre-season på VG

Som i fjor kan du også følge oppladningen til Liverpool med et VG+ Sport-abonnement. De skal spille fire kamper mellom 19. juli og 2. august. Bayern München er også blant motstanderne for Liverpool.

Denne sommeren kan du også se Manchester United direkte på VG. Erik ten Hag tar med sitt mannskap til Houston for å møte Real Madrid natt til 27. juli.

Du kan selvsagt se kampene i reprise morgenen etter.

Premier League-lag som Chelsea, Everton, West Ham, Sheffield United og Crystal Palace kan du også se med VG+ Sport i sommer.

Casper Ruud jakter ny triumf i Swedish Open

Tennis står også på programmet i sommer.

Casper Ruud vant ATP250-turneringen Swedish Open i Båstad i 2021, men klarte ikke gjenta bedriften i 2022.

Denne sommeren er nordmannen nok en gang på plass i Båstad i Sverige, og denne gangen er han den høyest seedede spilleren.

Turneringen starter 17. juli. I august er det klart for Generali Open i Østerrike, der Ruud også er blant favorittene hvis han stiller. Begge turneringene ser du direkte på VG+ Sport.

Se Glimt, Molde, RBK og Brann i Europa-kvalik

Kampen om en tur ut i Europa vil også streames direkte på VG i sommer.

I fjor var det Molde som kom seg inn i Conference League-gruppespillet, mens Viking røk på målstreken da de tapte den siste kampen mot FCSB.

Bodø/Glimt klarte ikke kvalifiseringen til Champions League, men fikk plass i Europa League-gruppespillet.

Denne sesongen er det Molde som skal kjempe om det gjeveste selskapet, de er med i kvalifiseringen til Champions League – mens Bodø/Glimt, Rosenborg og Brann håper på Conference League.

Her er kampene du kan se på VG+ Sport:

I tillegg viser VG Champions League-kvalifiseringen til Brann Kvinner og Vålerenga Damer 6. september.

Serie A og NFL til høsten på VG+ Sport

VG har rettighetene til Serie A og NFL også kommende sesong.

Serie A starter 20. august 2023, og som i fjor ser du samtlige kamper her på VG.

NFL-sesongen starter natt til 8. september, med de regjerende Super Bowl-mesterne Kansas City Chiefs mot Miami Dolphins.