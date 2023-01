Venus Williams har meldt forfall til Grand Slam-turneringen i Australia.

Venus Williams mister Australian Open

Tennisveteranen Venus Williams (42) har pådratt seg en skade og går glipp av årets første Grand Slam-turnering Australian Open.

Det er arrangøren selv som opplyser at Williams ble skadd under forberedelsene en turnering i New Zealand. Williams hadde fått wildcard til Australian Open.

Siden US Open i slutten av august, hvor Williams røk ut i første runde, hadde hun ikke spilt en eneste kamp før denne uken.

42-åringen har deltatt i Australian Open 21 ganger. Den første gangen var i 1998. Den tidligere verdenseneren, som har vunnet sju Grand Slam-turneringer, er helt nede på 1003.-plass på verdensrankingen. Williams gjorde comeback i august i fjor etter et års opphold fra tennis.

Kimberly Birrell har fått wildcardet til Williams. Turneringen spilles fra 16. til 29. januar.

Heller ikke Williams' søster Serena, som har 23 Grand Slam-trofeer i skapet, deltar i Australian Open.