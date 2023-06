RB Leipzig og Nyland vant den tyske cupfinalen

(RB Leipzig - Eintracht Frankfurt 2-0) To scoringer i 2. omgang sørget for at Ørjan Håskjold Nyland (32) og Leipzig er årets tyske cupmestere i fotball.

NTB

Det sto 0-0 til pause, men etter 71 spilte minutter sprakk nullen etter scoring av Christopher Nkunku. Fem minutter før full tid satt nummer to.

Denne gangen var Nkunku servitør og Dominik Szboszlai målscorer foran 74.667 tilskuere på Olympiastadion i Berlin.

Landslagskeeper Ørjan Håskjold Nyland ble sittende på benken for Leipzig under hele oppgjøret.

JUBEL: RB Leipzig er cupmestere.