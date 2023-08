TØFF ÅPNING: Det ble ingen drømmestart for Viktor Hovland på PGA-sluttspillet.

Tung start på PGA-sluttspillet for Hovland – endte to slag over par

Golfstjernen Viktor Hovland fikk en tøff åpning på PGA-sluttspillet i Memphis, Tennessee. To ganger måtte 25-åringen plukke ballen ut av vannet.

Hovland startet på hull ti og åpnet med to hull på par før dagens første bogey kom på hull tre etter å ha havnet i vannet.

På de neste fire hullene ble det ytterligere én bogey og to birdier, og Hovland var tilbake på par.

Men så røk 25-åringen på en sur dobbeltbogey på hull 18: På utslaget havnet Hovland igjen i vannet og måtte droppe ballen og ta et straffeslag.

Etter halvspilt runde lå Hovland dermed to slag over par, og etter å ha gått de siste ni hullene med to bogeys og to birdies ble det også fasit for dagen.

Dermed er det allerede etter den første runden hele ni slag opp til foreløpig leder Jordan Spieth.

Turneringen i Memphis er den første av tre i PGA-sluttspillet, og for Hovland kan det allerede se mørkt ut for en topplassering for denne gang. Ekeberg-gutten ligger foreløpig på en delt 60.-plass.

Turneringen avsluttes søndag.

