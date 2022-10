Klubbpresidenten: − Jeg beklager dypt

Arema FCs president Gilang Widya Pramana beklager for hendelsen hvor 125 personer mistet livet på Kanjuruhan Stadium i helgen.

NTB

Publisert: Nå nettopp

– Jeg, som president for Arema FC, vil ta det fulle ansvaret for hendelsen som skjedde. Jeg beklager dypt til ofrene, deres familier, alle indonesiere og Liga 1, sa han ifølge AFP.

De dødelige opptøyene beskrives som en av verdens verste stadionkatastrofer. Flere barn skal være blant de døde.

Sammenstøtet fant sted på Kanjuruhan Stadium i byen Malang da hjemmesupporterne stormet banen etter kampen mellom Arema og Persebaya Surabaya, som endte 2-3.

Opprørspoliti skjøt med tåregass for å få slutt på tumultene.

Hundrevis av mennesker løp til en utgangsport i et forsøk på å slippe unna tåregassen. Flere ble kvalt i kaoset, og andre ble trampet ned.

Mer enn 300 personer ble kjørt til sykehus, men mange døde underveis eller etter innleggelse. Lørdag morgen sa lokale myndigheter at over 100 personer var skadd, og at tilstanden var kritisk for elleve av dem.

125 personer døde i opptøyer i en av de verste stadiontragediene noensinne

Ber om tiltak

Bruken av tåregass reiste spørsmål om sikkerhetspersonellet hadde fulgt riktige prosedyrer for å håndtere en folkemengde inne på en stadion.

– Vi ber politiet finne gjerningsmennene som har begått forbrytelser i løpet av de neste dagene, sa Indonesias sikkerhetsminister Mohammad Mahfud i en uttalelse.

– Vi ber dem avsløre hvem som har begått forbrytelsene og iverksette tiltak mot dem, og vi håper også politiet vil evaluere sikkerhetsprosedyrene deres, fortsatte han.

Han kunngjorde at det er nedsatt en arbeidsgruppe for etterforskning.

Fotballsupportere stormer banen i byen Malang i Øst-Java. 125 mennesker er meldt døde etter opptøyene.

– Hvem har skylden?

Politiet beskrev hendelsen som et opprør og sa at to offiserer ble drept, men overlevende anklager dem for å ha overreagert og forårsaket døden til mange tilskuere, inkludert en fem år gammel gutt.

– Et av budskapene våre er at myndighetene skal undersøke dette grundig. Og vi ønsker at noen ta ansvar. Hvem har skylden? sa 25 år gamle Andika, som ikke ønsket å oppgi etternavnet sitt.

Politiets talsmann Dedi Prasetyo sa at etterforskerne analyserer opptak fra overvåkingskameraer rundt stadion for å identifisere «mistenkte som har utført ødeleggelsene».

De planlegger også å avhøre arrangementsfunksjonærer på mandag, samt 18 politimenn som var ansvarlige for å «bære eller bruke våpnene», sa han på en TV-sendt pressekonferanse.