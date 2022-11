MAKTDEMONSTRASJON: Sist gang Rafael Nadal og Casper Ruud møttes ble nordmannen læregutt mot sitt store idol.

Følg Casper Ruud mot Rafael Nadal

Casper Ruud (24) møter barndomsidolet Rafael Nadal (36) for andre gang i karrieren. Får nordmannen revansj fra French Open-finalen?

Casper Ruud er allerede klar for semifinalen i ATP-sluttspillet, mens Rafael Nadal er ute etter de to første kampene. Nordmannen har gode muligheter til å slå sitt store forbilde for første gang i karrieren, etter spanjolens formsvikt den siste perioden.

Se kampen på MAX og Discovery+ fra 14:00.