1 / 3 Mats Zuccarello skrev autografer til tilreisende nordmenn i Madison Square Garden. Mats Zuccarello hylles at lagkameratene etter å ha gitt Minnesota Wild ledelsen i starten av tredje periode. Mats Zuccarello under oppvarmingen tirsdag. Han spilte for første gang etter to kampers skadefravær. forrige neste fullskjerm Mats Zuccarello skrev autografer til tilreisende nordmenn i Madison Square Garden.

Zuccarello etter tap mot gamleklubben: Ikke den beste matchen vi har spilt

Etter to kampers skadeavbrudd er Mats Zuccarello tilbake. Han scoret da hans Minnesota Wild tapte mot New York Rangers på straffeslag.

NTB

Kampen ble spilt i Madison Square Garden i New York tirsdag kveld lokal tid. Overfor NTB oppsummerer nordmannen kampen slik:

– Ræva. Det var ikke den beste matchen vi har spilt. Sånn er det. Vi får bare legge den i glemmeboka og gå videre.

Han er også tydelig på hva han mener om sitt eget spill.

– Det var dårlig. Det er en av de verre kampene jeg har spilt. Men vi får ett poeng mot et bra lag, og det får vi iallfall ta med oss, sier Zuccarello.

Zuccarello spilte for Rangers fra 2012 til 2019.

– Det er alltid hyggelig å være tilbake. Jeg har hatt mange fine år her, sier han.

Sto over to kamper

Den 35 år gamle nordmannen har stått over de to siste kampene til Wild med en såkalt «upper body»-skade. Han dukket opp på oppvarmingen, men det var fram til starten av kampen uklart om han skulle spille tirsdag.

Etter 4.33 i siste periode fyrte Zuccarello av et skudd som Rangers-målvakt Igor Sjestjorkin så ut til å stoppe – men pucken spratt over ham og etter hvert inn i buret.

Overtid og straffeslag

Filip Chytil utlignet for Rangers etter 13.35. Resultatet sto seg til sluttsignalet lød, og dermed gikk kampen til overtidsspill.

Wild hadde en tid for mange spillere på isen, og Zuccarello måtte sone en utvisning på to minutter for dette. En feil dommeravgjørelse, ifølge nordmannen.

Hans skudd to sekunder før slutt ble reddet av Sjestsjorkin. Da overtidsspillet var ferdig, sto det fortsatt 3-3, og kampen måtte avgjøres med straffeslag.

Zuccarello fikk æren av å ta den første straffen for Wild, og han satte den i mål.

Tapte

Men da Artemi Panarin scoret for Rangers og Wilds Frederick Gaudreau bommet på lagenes tredje straffer, gikk Rangers seirende ut med det offisielle resultatet 4-3.

Mats Zuccarello fikk til sammen 19 minutter og 18 sekunder på isen tirsdag. Han har til tider herjet for Wild denne sesongen og står med 41 målpoeng på 38 kamper – fordelt på 17 mål og 24 assists.

NHL-grunnspillet består av 82 kamper, ofte annenhver dag.

– Så man kan ikke være på topp hver kamp. Hvis man vinner på en dårlig dag, er man selvfølgelig fornøyd. Og så får man prøve å rette opp feilene, sier Zuccarello.

– Surt å tape

Tap på straffeslag innebærer at Wild tar med seg ett poeng fra oppgjøret.

– Og hadde vi fått to poeng, så hadde vi gått gjennom det vi gjør feil og vært fornøyde, men det er selvfølgelig surt å tape, sier han.