Casper Ruud (t.v.) og Andrej Rubljov (t.h.) under premieutdelingen etter finalekampen i Båstad søndag.

Russer glad for Casper Ruuds støtte: − Riktig avgjørelse

BÅSTAD (VG) Andrej Rubljov (25) er glad for at Casper Ruud (24) støtter at russere kan spille internasjonalt. Han mener det er en solidaritet blant tennisspillerne.

– Vi spillere må stå samlet og støtte hverandre, sier Rubljov til VG etter å ha slått nordmannen i finalen i Båstad-turneringen.

Den russiske tennis-stjernen har flere ganger uttalt at han ønsker fred i Ukraina, der Russland har ført en fullskala invasjonskrig siden 24. februar 2022.

– Jeg snakker nå om tennis, og jeg mener at det er en riktig avgjørelse av Casper å støtte at vi får spille, sier Andrej Rubljov.

– Tennisspillere må stå samlet, fordi det kan skje ting overalt, som ikke har noe med tennisspillerne selv å gjøre, sier han til VG.

Herrenes ATP, kvinnenes WTA, det internasjonale tennisforbundet og arrangørene av de fire Grand Slam-turneringene bestemte i vår at russere og belarusere «inntil videre» kan delta i internasjonale konkurranser, til tross for invasjonen i Ukraina.

De får imidlertid ikke lov til å konkurrere under eget flagg eller i lagkonkurranser.

Andrej Rubljov forteller at han er opptatt av barn. Han sto tålmodig og tok selfies med mange barn etter Båstad-finalen.

Casper Ruud hyllet mennesket og motstanderen Andrej Rubljov i sin tale etter finalen i Båstad søndag. Om russernes deltakelse i internasjonal tennis sier han til VG:

– Vi spiller under organisasjonen ATP, og vi følger deres regler og deres råd.

– Jeg tror majoriteten av spillerne støtter at russere får delta på touren. Mange reagerte kraftig da Wimbledon i fjor sa nei til russere, blant dem Novak Djokovic. Det viser at tennisspillerne har et ganske samlet synspunkt.

– Du selv?

– Jeg er enig. Det er ikke deres feil. Jeg synes ikke at de spesifikke individene skal straffes for noe som er utenfor deres hender. De spiller også uten flagg, og har godtatt det. De vil bare spille tennis, konkurrere og ikke tenke på politikk. Det er en tøff tid for alle som er involvert (i krigen), men jeg synes tennisspillere skal få spille og konkurrere videre.

Tennis er blant de få idretter der russerne fortsatt får delta, dog uten å representere Russland. Casper Ruud uttalte i vår i sin egen podcast:

– De har ikke noe med det (krigen) å gjøre. Det er ikke deres feil hvor de ble født. De har reist verden rundt og skapte karrieren sin utenfor Russland. De kan ikke påvirke hvor de er født, de kan ikke bytte hjemsted på én dag.

Mens russere ikke kunne delta i Wimbledon i 2022, åpnet verdens mest berømte gressturnering for russerne i 2023. Ukrainas beste tennisspiller, Elina Svitolina, tar av prinsippet ikke motstanderen i hendene om de er russere eller belarusere.

IOC (den internasjonale olympiske komité) har anbefalt særidrettene å la russere og belarusere delta i internasjonale konkurranser på følgende vilkår:

De må konkurrere som nøytrale.

Ingen får delta som lag.

Utøvere som støtter Russlands krig i Ukraina, får ikke delta.

Utøvere som er en del av hæren, kan heller ikke delta.

IOC har imidlertid ikke tatt noen avgjørelse om russere og belarusere skal få delta i OL i Paris neste år. OL i Kina i 2022 var over få dager før Vladimir Putin beordret invasjonen.

PS: Ruud og Rubljov skal begge delta i Hamburg denne uken.