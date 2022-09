RIVALER: Magnus Carlsen og Hans Niemann under VM i Fischersjakk på Høvikodden i 2018.

Carlsen får støtte fra sin rival: − Det er klart at Magnus har mer på ham

Magnus Carlsen (31) får støtte av sin mangeårige rival Hikaru Nakamura (34) i striden om Hans Niemann (19) og mulig juks.

– Det er klart at Magnus har mer på ham. Han har bevis, men hvem vet hva, sier Hikaru Nakamura i en video på YouTube.

Det var Dagbladet som først omtalte denne saken.

Nakamura og Carlsen var i mange år kjent som bitre rivaler, men har fått stadig større respekt for hverandre.

– Ballen er på Niemanns banehalvdel. Han har to personer som sier at du må gi oss lov til å dele det vi har uten at det blir tatt noen rettslige grep. Hva Hans vil gjøre nå, er det store spørsmålet. Hvis Hans ikke sier noe, ser det mistenkelig ut. Hvis han er uskyldig, må han gå offentlig ut og be Magnus vise hva han har. Hvis han ikke gjør det, er det vel ingen tvil, fortsetter Hikaru Nakamura, som - i likhet med Niemann - konkurrerer for USA.

Carlsen kom mandag kveld med anklager mot Niemann på Twitter.

– Jeg tror at Niemann har jukset mer – og mer nylig – enn han offisielt har innrømmet, skrev den norske verdensmesteren, som også fastslo at han ikke har noen planer om å spille mer mot 19-åringen.

– En veldig, veldig sterk uttalelse fra Magnus, mener Nakamura, som også har gått gjennom Yosha Iglesias’ inngående analyse av Niemanns partier og kaller det «a bit shout-out».

Den kjente amerikanske sjakk-kommentatoren Maurice Ashley skriver følgende på Twitter:

– Magnus sier endelig at han tror Hans har jukset, men det er mange spørsmål som fortsatt henger i luften. Det er mystisk at han trenger at Hans skal gi ham tillatelse til å si mer etter å ha sluppet bomber i hodet til den unge mannen. Vil den fulle sannheten noen gang komme frem? En trist tid for sjakken ...

Magnus Carlsen trakk seg fra Sinquefield Cup og tapte så med vilje etter ett trekk da han møtte Hans Niemann i Champions Chess Tour.

Nordmannen har foreløpig ikke lagt frem konkrete bevis mot 19-åringen, som har erkjent å ha jukset på Chess.com da han var 12 og 16 år. Han er også nå utestengt fra dette nettstedet, som er det største innen sjakkverden.