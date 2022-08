KAMP MOT OVERGREP: Idrettspresident Berit Kjøll lanserer et digitalt system for varsling av overgrep og regelbrudd.

Overgrep i idretten: − Enklere å varsle fra i dag

Norges idrettsforbund mener det vil bli lettere å si fra om seksuelle overgrep og andre regelbrudd etter dagens lansering av et digitalt varslingssystem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det vil gjøre det enklere og tryggere å varsle. Det er hovedmålsettingen, og ressurssidene (digitalt) et første steg. Det vil komme flere, sier Cecilie Prebensen.

Hun er seniorrådgiver for verdiarbeid i Norges idrettsforbund (NIF).

NIF lanserer torsdag det som kalles ressurssider for varsling i norsk idrett. Det er ikke slik at det tidligere ikke har vært mulig å varsle om seksuell trakassering, vold, hatefulle ytringer og økonomiske misligheter. Nå vil det imidlertid være mulig å gjøre det via nettet.

«Jeg vil varsle», «Jeg skal hjelpe en som varsler», «Jeg skal håndtere et varsel» er blant informasjonspunktene i menyen under fanen «varsling» på idrettsforbundets hjemmeside, to år etter at idrettstinget i 2019 vedtok å styrke etisk og trygg idrett. Det nye systemet er i løpet av seks uker rullet ut hos idrettsforbundets 55 særforbund og 11 idrettskretser.

– Dette er svaret når vi ser at ting ikke fungerer. Vi går inn og gjør det bedre, sier Cecilie Prebensen.

Les også Marit Bjørgen om ny trenerattest: – Det skal være trygt dit man sender ungene Norges Idrettsforbund innfører en trenerattest for foreldrene og andre som trener barn og ungdom.

Idrettspresident Berit Kjøll uttrykker det samme i en kommentar.

– Dette vil gi en tryggere idrett og mer idrettsglede. Nå gleder vi oss til å få alle idrettslag trygt om bord, sier Kjøll.

Det som gjenstår er å få 10.000 klubber til å ta det i bruk. Cecile Prebensen, som kom til NIF for to år siden etter å ha jobbet seks år med det samme i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, antar at det vil ta halvannet år å få det på plass lokalt.

Hun understreker at det nye digitale systemet er et tilbud, ikke et pålegg, fra Norges idrettsforbund. NIF, Norges fotballforbund og Motorsportforbundet har brukt det de siste par årene, ifølge Cecilie Prebensen - som karakteriserer det som genialt.

Les også Lagleder dømt til 21 års forvaring for overgrep på Norway Cup En mann er i Bergen tingrett dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år for overgrep som skal ha skjedd…

Idrettsforbundet har kjøpt det av Bergensfirmaet «Mitt Varsel».

På spørsmål om norsk idrett sammenlignet med andre nasjoner er sent ute med å innføre et digitalt system for varsling, svarer Cecilie Pedersen at så vidt hun vet fins det ikke noen som har gjort tilsvarende. Det har å gjøre med at norsk idrett stort sett er organisert som en enhet, NIF.

– Det har gitt oss mulighet til å gå i front på dette området. Andre steder er den mer fragmentert, sier hun.