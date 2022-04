SJELDENT SYN: Manchester City-eier Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan var på Etihad Stadium da klubben spilte mot Liverpool i 2010. Det er sist gang han skal ha vært avbildet på Citys stadion.

Bloomberg hevder City-eieren hjelper rike russere

Manchester City-eier Sheikh Mansour skal ha hjulpet rike russere som er i økonomisk skvis på grunn av vestlige sanksjoner, ifølge Bloomberg.

Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan er visestatsminister, medlem av regjeringen og en del av kongefamilien i Abu Dhabi, det dominerende emiratet av de syv som utgjør De forente arabiske emirater.

Finansnyhetsbyrået Bloomberg skriver torsdag at Sheikh Mansour den siste tiden skal ha hjulpet rike russere med å flytte økonomiske midler inn i Emiratene. Nyhetsbyrået henviser til flere lukkede kilder som skal ha bedt om anonymitet.

Myndighetene i Emiratene og utenriksdepartementet skal ikke ha svart på Bloombergs henvendelser. De har heller ikke lyktes å nå Sheikh Mansour via Manchester City.

Bloomberg melder at flere høytstående personer fra myndighetene, rike forretningsmenn og finansledere fra Russland skal ha henvendt seg til Sheikh Mansour. Det rapporteres at noen skal ha kjøpt leiligheter og luksusbiler, mens flere ber om hjelp til å sette opp bankkontoer.

Et internasjonalt samarbeid opprettet for å bekjempe hvitvasking av penger fra kriminelle handlinger, Financial Action Task Force (FATF), satte Emiratene på «grålisten» i en vurdering i mars.

Sterke sanksjoner

Som følge av Russlands krig mot Ukraina, har flere vestlige land innført strenge økonomiske sanksjoner mot russerne og særlig de rikeste personene, kjent som oligarker. Aldri før har EU, USA og flere land gått til så strenge sanksjoner.

Men Emiratene har ikke innført sanksjoner mot Russland, i likhet med Kina, Israel og India, ifølge Bloomberg. Derfor kan den angivelige hjelpen til Sheikh Mansour komme godt med for rike russere. Dette skal by på hodebry for de vestlige sanksjoner, for det kan bety hull i sanksjonene som er satt inn.

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, mener Midtøsten er inne i en balanse på om de må velge parti i konflikten mellom Russland og Vesten.

– Landene i Midtøsten har historisk vært på den ene eller andre siden, mens de siste årene har det vært ganske fredelig. Derfor har en del av dem klart å handle med Russland, USA og Europa. Nå er de mer tvunget til å velge, sier Johansen til VG.

Anders Johansen er sjefstrateg i Danske Bank.

– Superstor problemstilling

Forholdet mellom Russland og Emiratene har vært viktig på grunn av samarbeidet deres innenfor OPEC-alliansen (organisasjon for oljeeksporterende nasjoner).

– Valget av side i konflikten er en superstor problemstilling for landene i Midtøsten: I hvilken grad skal de få delta i den økende eksporten av olje og gass til Europa som gradvis skal avslutte import fra Russland, samtidig som de hjelper rike russere? Er du en stor eksportør av olje og gass til Europa er nok valget ganske enkelt. Da er det viktig å ikke støtte Russland, sier Johansen.

– Hvor ødeleggende er slik hjelp fra Emiratene til russere for sanksjonene til Europa?

– Jeg tror ikke det er så veldig ødeleggende, for slik sanksjonene er nå har man valgt å gå på en linje hvor man tar person for person, svarer Johansen.

Sheikh Mansour er selv styrtrik milliardær og styreleder i nasjonens sentralbank.

– Vi ønsker ikke å gå i veien for Washington, men vi ønsker heller ikke å bøye oss for dem. Det er nok av oligarker med investeringer i Vesten også, er akademikeren Abdulkhaleq Abdulla sitert på i Bloomberg.

Møtte al-Assad

Sheikh Mansour har investert mye i sport, mest kjent for at han kjøpte Manchester City i 2008. Den gang var klubben en «middelhavsfarer» i Premier League med finansielle problemer. Med Sheikh Mansour økonomiske muskler har de blitt et av verdens beste lag, og brukt svimlende summer på en rekke stjernespillere og manager Pep Guardiola.

Datalekkasjen døpt «Football Leaks» har ført til at City er blitt anklaget for triksing med regnskap for å unngå Financial Fair Play-reglementet. CAS (idrettens voldgiftsrett) omgjorde en UEFA-dom om å stenge de lyseblå ute av Champions League.

Sheikh Mansour har bare vært avbildet på Etihad én gang (mot Liverpool i 2010), og det er uklart hvor involvert han faktisk er i Manchester City i det daglige. Han har ikke gitt intervjuer om klubben.

I mars traff han Syrias president Bashar al-Assad. Det uttrykte den britiske regjeringen kritikk til, overfor The Athletic. Den britiske politikeren Chris Bryant i Labour-partiet var også kritisk til møtet, og stilte i The Telegraph spørsmål om Sheikh Mansour er egnet som eier for en fotballklubb i England.