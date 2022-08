OVERLEGEN: Birgit Skarstein vant EM-finalen åtte sekunder foran det tyske hjemmehåpet Manuela Diening.

Skarstein flytter inn på treningsanlegget: − Jeg lever jo under en stein

Når Birgit Skarstein (33) kommer hjem til Norge med EM-gullet i bagasjen, flytter hun inn på roernes treningsanlegg på Årungen. Hun har fortsatt ikke hatt coronaviruset og har ingen planer om å få det før årets store høydepunkt.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Birgit Skarstein tok sitt andre EM-gull i karrieren da hun knuste konkurrentene under lørdagens finale i tyske München. Trønderen vant med åtte sekunder ned til hjemmehåpet Manuela Diening.

Under finalen måtte de ro i mye vind, og det mener Skarstein var en fordel for henne.

– Vi endte jo med en tid over minuttet bak verdensrekorden. Det ble annen type løp. En av mine styrker er at jeg har trent kapasitet over mange år, og det fikk jeg utbytte av nå, sier Skarstein til VG.

– En annen ting er at jeg er norsk og derfor vant til å trene i regn og vind. Det er nesten en karma i det. Når du gjør den ubehagelige delen, får du tilbake for det, fortsetter gullvinneren.

Les også Skarstein tok overlegent EM-gull: – Skikkelig lykkelig Birgit Skarstein (33) har vært verdens beste kvinnelige pararoer i flere år.

Skarstein har nå vunnet alle de siste seks internasjonale mesterskapene hun har deltatt i (VM i 2017, 2018 og 2019, EM i 2021 og 2022 og Paralympics i 2021). Nå venter VM i Tsjekkia i midten av september.

På grunn av et bad som skal pusses opp og frykt for sykdom, skal Skarstein bo på treningsanlegget på Årungen i fem uker. 33-åringen har fortsatt ikke hatt coronaviruset, og har heller ingen planer om å få det rett før et verdensmesterskap.

– Jeg lever jo under en stein. Det har jeg gjort de siste 2,5 årene. Det er jo noen som sier at de som ikke har hatt corona ennå, er de som ikke har venner. Jeg har jo venner, men de møter jeg først i oktober. De sier: «Du aner ikke hvor lenge det er til oktober», men da sier jo jeg at jeg har levd sånn i 2,5 år og at vi tåler én måned til, sier Skarstein.

De norske roerne sover ofte over på treningsanlegget på Årungen. Nå blir det Skarsteins hjem de neste fem ukene.

Hun drømmer selv om å kunne leve det glade liv om sommeren og dra på festivaler rundt omkring i landet, men det blir først etter karrieren.

– Det er jo en konsekvens av jobben. Vi lever jo litt sånn til vanlig, for du vil ikke bli forkjølet eller få influensa før et mesterskap, sier Skarstein.

Tidligere i år fikk 33-åringen nederlenderen Mark Emke (62) som ny sjeftrener. Han bestemte at de skulle toppe formen mot VM, og derfor var de nylig på høydesamling med Juvasshytta som base, drøyt 1800 meter over havet i Jotunheimen.

– Det var litt gambling. Det kunne slå ut bra, men også skikkelig dårlig. Folk på laget har egentlig mer i seg enn hva de har fått til. Treningen er nok en medvirkende faktor til det. Derfor var jeg spent på hva jeg selv kunne få til, sier Skarstein.

Se video fra roernes høydetrening i Jotunheimen i forkant av EM.

Trønderen synes det er en krevende øvelse å rangere sine egne medaljer, men synes det er kult å kunne prestere med nye folk rundt seg.

– Det var fantastisk å komme over mållinjen og se alle de andre som sto og heiet. De er investert i det jeg gjør. Vi trener seks dager i uken sammen og er så involvert i hverandres hverdagsarbeid. Selv om jeg ror båten alene, er vi et helt lag som tar den over målstreken, sier Skarstein.

Etter gullet ble hun tatt ut til dopingtesting. Mens hun drakk vann for å kunne tisse, brukte hun og analysemann Fredrik Mentzoni tiden til å studere gulløpet.

– Jeg har snakket med mange tidligere toppidrettsutøvere som har sagt at de kunne vært mer i øyeblikket, men det er fordi jeg har lyst til å bli bedre og lære. Jeg er kjempenysgjerrig, sier Skarstein, med et VM om fem uker i siktet.