MOTELØVE: Lewis Hamilton fotografert før Italias Grand Prix (t.v.), Tyrkias Grand Prix (i midten) og Nederlands Grand Prix (t.h.).

Hamilton i luksus-kilt før Tyrkias Grand Prix: − Det er ganske utfordrende

Syv ganger verdensmester Lewis Hamilton har byttet ut kjøredressen med en luksus-kilt før helgens løp i Tyrkia - og benytter samtidig anledningen til å kritisere Formel 1-moten.

Når Lewis Hamilton ikke har på seg den svarte Mercedes-dressen i Formel 1-løp, har han flere ganger vakt oppsikt med sine spesielle antrekk - enten før løp eller på rød løper.

Formel 1-sirkuset er på plass i Tyrkia for helgens løp. Før førernes pressekonferanse kunne Hamilton vise seg frem i en svart og blå kilt, bukser og en matchende jakke.

– Det er ganske utfordrende, innrømmer han.

Lewis Hamiltons er hakket mer iøynefallende enn konkurrentene ...

Ifølge Motorsport.com er antrekket av luksusmerket Burberry.

– Jeg liker det Burberry gjør, og jeg elsker antrekket, sier han og fortsetter:

– Jeg blar gjennom mange ulike bilder på nettet og finner ting jeg liker. Jeg hadde en fotoshoot med GQ for et par år siden med en kilt, og den var spesiallaget med Tommy Hilfiger, som igjen var kjønnsnøytral.

Syv ganger verdensmesteren mener alle kan gå med hva de vil.

– Det kommer til å være folk som ikke forstår det, men det går bra. Forhåpentligvis vil de til slutt gå gjennom en fase der de ikke er så sneversynte og lar folk være den de er, sier Hamilton.

Se noen av Hamiltons antrekk før løp og på rød løper:

fullskjerm neste 1 av 7 Foto: Evan Agostini / Invision

Da Formel 1-stjernen gjestet den rød løperen på Met-Galaen, hadde han på seg en svart dress med en blondekjole over.

Hamilton omtaler hans opptredener på rød løper som «en annen verden enn Formel 1»

– Det er faktisk ingen mote i Formel 1, sier han.

Han innrømmer at han aldri har følt at det er enkelt å være seg selv i Formel 1- verdenen. Verdensstjernen forteller at han elsker å kunne uttrykke seg selv – noe han har tatt med seg til løpshelgene.

– Men når jeg er på et moteshow, på fashion week, så er jeg omringet av folk som er i ulike faser i livet og uttrykker seg på forskjellige måter, sier han.

PS: Det er fortsatt ikke kjent om Mercedes kommer til å bytte motor i Hamiltons bil til helgens løp. Da vil han i så fall måtte starte bakerst i feltet. Men kanskje utsetter de bruken av motor nummer fire i årets sesong.