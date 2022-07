TRAKK SEG: Til tross for at Rafael Nadal vant sin kvartfinale mot Taylor Fritz, annonserte han torsdag at han trekker seg fra semifinalen mot Nick Kyrgios.

Nadal trekker seg fra Wimbledon - Kyrgios klar for finale

Rafael Nadal har vunnet Australian Open og French Open tidligere i år, men etter å ha spilt seg frem til semifinalen i Wimbledon, har han nå måttet trekke seg.

Det forteller Nadal på en pressekonferanse torsdag kveld.

– Jeg må trekke meg fra turneringen. Som alle så i går, så har jeg slitt med smerter i magen. Jeg har en rift i en muskel, sier Nadal.

Spanjolen sier at han har brukt hele dagen på å tenke på avgjørelsen, men at det til slutt ikke ga mening å spille videre, fordi det bare ville gjøre skaden verre.

– Jeg tok avgjørelsen fordi jeg tror jeg ikke kan vinne kamper på denne måten. Det er ikke det at jeg kan serve bra, men det er også det at jeg ikke kan gjøre den normale bevegelsen for å serve, sier Nadal.

– Jeg kan ikke risikere mer og bli satt ut av spill i to-tre måneder. Dette er veldig tøft for meg. Det er min avgjørelse og jeg må leve med den. Jeg er veldig trist, sier han.

Nadal spilte seg onsdag frem til semifinalen etter å ha slått amerikanske Taylor Fritz etter fem sett. Nadal slet med smerter underveis, men klarte å komme seg gjennom kampen – til tross for å ha fått behandling underveis i kampen.

Spanjolen – som har rekorden for flest antall seirer i de gjeve Grand Slam-turneringene med sine 22 triumfer, hvorav to er tatt i år – sier videre at han venter å bruke tre-fire uker på å komme tilbake fra skaden.

Nadal skulle i utgangspunktet spille semifinalen mot Nick Kyrgios fredag.

På pressekonferansen sier Nadal at han tror han ville hatt en god sjanse mot australieren, hvis det ikke hadde vært for skaden.

Ettersom Nadal nå trekker seg, er Kyrgios klar for finalen. Han vil med det ta seg til finalen for første gang i singles i en Grand Slam-turnering. Australieren vant sammen med Thanasi Kokkinakis double-turneringen i Australian Open tidligere i år.

I den andre semifinalen skal Novak Djokovic spille mot Cameron Norrie.